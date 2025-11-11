Рекорд за 2 роки: ЄС у вересні надав захист понад 79 тис. біженцям з України, названі країни-лідери

У вересні 2025 року країни ЄС видали 79 205 нових рішень про надання тимчасового захисту громадянам країн, що не входять до ЄС, які втекли з України внаслідок російської війни. Це на 49,0% більше, ніж у серпні 2025 року, і є найбільшою щомісячною кількістю нових рішень, зафіксованою з серпня 2023 року. Про це повідомляє Євростат, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що це збільшення відбувається після прийняття урядом України наприкінці серпня 2025 року указу, який надає чоловікам віком від 18 до 22 років право безперешкодно виїжджати з України.

На кінець вересня 2025 року загалом 4,3 мільйона громадян країн, що не входять до ЄС, які втекли з України, мали статус тимчасового захисту в ЄС. Порівняно з кінцем серпня 2025 року, загальна кількість осіб з України, які перебували під тимчасовим захистом, зросла на 49 555 (+1,2%) - йдеться у повідомленні.

Країнами ЄС, що приймають найбільшу кількість осіб, які отримали тимчасовий захист з України, були:

Німеччина (1 218 100 осіб; 28,3% від загальної кількості в ЄС);

Польща (1 008 885; 23,5%);

Чехія (389 310; 9,0%).

Серед країн ЄС, щодо яких доступні дані, кількість осіб, які перебувають під тимчасовим захистом, зросла у 24 країнах, причому 3 найбільші абсолютні збільшення спостерігалися у Польщі (+12 960; +1,3%), Німеччині (+7 585; +0,6%) та Чехії (+3 455; +0,9%). Єдине зменшення було зареєстровано у Франції (-240; -0,4%).

Найвищі показники кількості осіб, які отримали тимчасовий захист, на тисячу осіб спостерігалися в Чехії (35,7), Польщі (27,6) та Естонії (25,5), тоді як відповідний показник на рівні ЄС становив 9,6 на тисячу осіб - уточнили в Євростаті.

Там додали, що станом на 30 вересня 2025 року громадяни України становили понад 98,4% осіб, які отримали тимчасовий захист у ЄС. Дорослі жінки становили 44,0% від загальної кількості осіб. Неповнолітні становили майже третину (31,0%), тоді як дорослі чоловіки становили близько чверті (25,1%) від загальної кількості.

Нагадаємо

Майже 10 тисяч українських чоловіків віком 18-22 років виїхали до Польщі після постанови уряду від 26 серпня.

Понад половина українських біженців у Німеччині знайшли роботу