Рекорд за 2 года: ЕС в сентябре предоставил защиту более 79 тыс. беженцам из Украины, названы страны-лидеры
Киев • УНН
В сентябре 2025 года ЕС предоставил временную защиту 79 205 украинцам, что на 49% больше, чем в августе, после указа Украины о выезде мужчин 18-22 лет. В общей сложности 4,3 миллиона украинцев имеют временную защиту в ЕС, большинство в Германии, Польше и Чехии.
В сентябре 2025 года страны ЕС выдали 79 205 новых решений о предоставлении временной защиты гражданам стран, не входящих в ЕС, которые бежали из Украины в результате российской войны. Это на 49,0% больше, чем в августе 2025 года, и является наибольшим ежемесячным количеством новых решений, зафиксированным с августа 2023 года. Об этом сообщает Евростат, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что это увеличение происходит после принятия правительством Украины в конце августа 2025 года указа, который предоставляет мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет право беспрепятственно выезжать из Украины.
На конец сентября 2025 года в общей сложности 4,3 миллиона граждан стран, не входящих в ЕС, бежавших из Украины, имели статус временной защиты в ЕС. По сравнению с концом августа 2025 года, общее количество лиц из Украины, находившихся под временной защитой, выросло на 49 555 (+1,2%)
Странами ЕС, принимающими наибольшее количество лиц, получивших временную защиту из Украины, были:
- Германия (1 218 100 человек; 28,3% от общего числа в ЕС);
- Польша (1 008 885; 23,5%);
- Чехия (389 310; 9,0%).
Среди стран ЕС, по которым доступны данные, количество лиц, находящихся под временной защитой, выросло в 24 странах, причем 3 наибольших абсолютных увеличения наблюдались в Польше (+12 960; +1,3%), Германии (+7 585; +0,6%) и Чехии (+3 455; +0,9%). Единственное уменьшение было зарегистрировано во Франции (-240; -0,4%).
Самые высокие показатели количества лиц, получивших временную защиту, на тысячу человек наблюдались в Чехии (35,7), Польше (27,6) и Эстонии (25,5), тогда как соответствующий показатель на уровне ЕС составлял 9,6 на тысячу человек
Там добавили, что по состоянию на 30 сентября 2025 года граждане Украины составляли более 98,4% лиц, получивших временную защиту в ЕС. Взрослые женщины составляли 44,0% от общего числа лиц. Несовершеннолетние составляли почти треть (31,0%), тогда как взрослые мужчины составляли около четверти (25,1%) от общего числа.
Напомним
Почти 10 тысяч украинских мужчин в возрасте 18-22 лет выехали в Польшу после постановления правительства от 26 августа.
