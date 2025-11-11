$41.980.11
10 ноября, 21:39 • 41973 просмотра
Сырский: Россия бросила 150 тысяч солдат на Покровск, чтобы прорвать оборону ВСУ
10 ноября, 18:35 • 57391 просмотра
Каждый, кто строил схемы, должен получить четкий процессуальный ответ: Зеленский отреагировал на разоблачение коррупции в энергетике
10 ноября, 17:42 • 88227 просмотра
Украину ждет еще один день с отключениями: как 11 ноября будут действовать графики и сколько очередей будет без света
10 ноября, 13:36 • 102945 просмотра
Рождественский пост 2025: дата начала, правила питания и запретыPhoto
Эксклюзив
10 ноября, 13:10 • 108385 просмотра
До 8 лет тюрьмы для ТЦК за мобилизацию забронированных и тех, кто не подлежит призыву: когда Рада может принять закон, и достаточно ли наказание
Эксклюзив
10 ноября, 12:12 • 84675 просмотра
Министр образования Лесной оставил на должности и.о. ректора Государственного биотехнологического университета человека нардепа-взяточника Одарченко
10 ноября, 10:02 • 56700 просмотра
"Зонты - обязательно": циклон Niksala принесет в Украину дожди и похолоданиеPhoto
Эксклюзив
10 ноября, 09:50 • 104005 просмотра
Как сегодня защищают украинский язык - интервью с Уполномоченным по защите государственного языка
Эксклюзив
10 ноября, 09:28 • 44385 просмотра
На Прикарпатье несовершеннолетний водитель сбил пешехода насмерть
10 ноября, 08:17 • 49092 просмотра
Правоохранители проводят масштабную операцию по разоблачению коррупции в сфере энергетикиPhoto
До 8 лет тюрьмы для ТЦК за мобилизацию забронированных и тех, кто не подлежит призыву: когда Рада может принять закон, и достаточно ли наказание
Эксклюзив
10 ноября, 13:10 • 108373 просмотра
Как сегодня защищают украинский язык - интервью с Уполномоченным по защите государственного языка
Эксклюзив
10 ноября, 09:50 • 103998 просмотра
Рекорд за 2 года: ЕС в сентябре предоставил защиту более 79 тыс. беженцам из Украины, названы страны-лидеры

Киев • УНН

 • 2010 просмотра

В сентябре 2025 года ЕС предоставил временную защиту 79 205 украинцам, что на 49% больше, чем в августе, после указа Украины о выезде мужчин 18-22 лет. В общей сложности 4,3 миллиона украинцев имеют временную защиту в ЕС, большинство в Германии, Польше и Чехии.

Рекорд за 2 года: ЕС в сентябре предоставил защиту более 79 тыс. беженцам из Украины, названы страны-лидеры

В сентябре 2025 года страны ЕС выдали 79 205 новых решений о предоставлении временной защиты гражданам стран, не входящих в ЕС, которые бежали из Украины в результате российской войны. Это на 49,0% больше, чем в августе 2025 года, и является наибольшим ежемесячным количеством новых решений, зафиксированным с августа 2023 года. Об этом сообщает Евростат, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что это увеличение происходит после принятия правительством Украины в конце августа 2025 года указа, который предоставляет мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет право беспрепятственно выезжать из Украины.

На конец сентября 2025 года в общей сложности 4,3 миллиона граждан стран, не входящих в ЕС, бежавших из Украины, имели статус временной защиты в ЕС. По сравнению с концом августа 2025 года, общее количество лиц из Украины, находившихся под временной защитой, выросло на 49 555 (+1,2%)

- говорится в сообщении.

Странами ЕС, принимающими наибольшее количество лиц, получивших временную защиту из Украины, были:

  • Германия (1 218 100 человек; 28,3% от общего числа в ЕС);
    • Польша (1 008 885; 23,5%);
      • Чехия (389 310; 9,0%).

        Среди стран ЕС, по которым доступны данные, количество лиц, находящихся под временной защитой, выросло в 24 странах, причем 3 наибольших абсолютных увеличения наблюдались в Польше (+12 960; +1,3%), Германии (+7 585; +0,6%) и Чехии (+3 455; +0,9%). Единственное уменьшение было зарегистрировано во Франции (-240; -0,4%).

        Самые высокие показатели количества лиц, получивших временную защиту, на тысячу человек наблюдались в Чехии (35,7), Польше (27,6) и Эстонии (25,5), тогда как соответствующий показатель на уровне ЕС составлял 9,6 на тысячу человек

        - уточнили в Евростате.

        Там добавили, что по состоянию на 30 сентября 2025 года граждане Украины составляли более 98,4% лиц, получивших временную защиту в ЕС. Взрослые женщины составляли 44,0% от общего числа лиц. Несовершеннолетние составляли почти треть (31,0%), тогда как взрослые мужчины составляли около четверти (25,1%) от общего числа.

        Напомним

        Почти 10 тысяч украинских мужчин в возрасте 18-22 лет выехали в Польшу после постановления правительства от 26 августа.

        Более половины украинских беженцев в Германии нашли работу04.11.25, 23:42 • 13570 просмотров

        Вадим Хлюдзинский

        ОбществоНаши за границей
