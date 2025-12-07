Українці масово виїжджають за кордон: в НБУ назвали дві причини
Київ • УНН
З 3 жовтня по 14 листопада 2025 року з України виїхало майже стільки ж людей, скільки за попередні 9 місяців. Це пов'язано із загостренням обстрілів цивільних об'єктів та відкриттям можливості для виїзду чоловіків віком 18–22 роки.
Масовий відтік українців за кордон може бути спричинений загостренням обстрілів цивільних об’єктів та відкриттям можливості для виїзду чоловіків віком 18–22 роки. Про це інформує УНН з посиланням на макроекономіний та монетарний огляд Нацбанку України.
Деталі
НБУ, посилаючись на дані ООН та Євростату, повідомляє, що з 3 жовтня по 14 листопада 2025 року з України виїхали майже стільки ж людей, скільки за попередні 9 місяців.
За даними ООН, кількість мігрантів за межами України становила 5,9 млн осіб станом на 14 листопада 2025 року. З моменту попереднього оновлення (03 жовтня) зростання становило 128 тис. осіб, що є співставним зі зростанням у січні-вересні (166 тис.)
Зазначається, що це могло бути пов'язане зокрема з посиленням обстрілів цивільної інфраструктури, а також дозволом на виїзд чоловікам віком 18-22 роки.
Нагадаємо
У 2025 році 122 тисячі українців були змушені покинути свої домівки через війну. Загалом близько 10 мільйонів українців стали біженцями або внутрішньо переміщеними особами.
ООН попередила про тяжке становище переміщених українців з наближенням зими11.11.25, 08:34 • 5076 переглядiв