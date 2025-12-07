Українці масово виїжджають за кордон: в НБУ назвали дві причини

Масовий відтік українців за кордон може бути спричинений загостренням обстрілів цивільних об’єктів та відкриттям можливості для виїзду чоловіків віком 18–22 роки. Про це інформує УНН з посиланням на макроекономіний та монетарний огляд Нацбанку України.

Деталі

НБУ, посилаючись на дані ООН та Євростату, повідомляє, що з 3 жовтня по 14 листопада 2025 року з України виїхали майже стільки ж людей, скільки за попередні 9 місяців.

За даними ООН, кількість мігрантів за межами України становила 5,9 млн осіб станом на 14 листопада 2025 року. З моменту попереднього оновлення (03 жовтня) зростання становило 128 тис. осіб, що є співставним зі зростанням у січні-вересні (166 тис.) - йдеться в огляді.

Зазначається, що це могло бути пов'язане зокрема з посиленням обстрілів цивільної інфраструктури, а також дозволом на виїзд чоловікам віком 18-22 роки.

Нагадаємо

У 2025 році 122 тисячі українців були змушені покинути свої домівки через війну. Загалом близько 10 мільйонів українців стали біженцями або внутрішньо переміщеними особами.

