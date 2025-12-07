$42.180.00
6 грудня, 20:45 • 23467 перегляди
Зеленський мав складну розмову з представниками Трампа щодо територій - Axios
6 грудня, 09:02 • 30702 перегляди
Жодна модель гарантій безпеки для України неможлива без ЗСУ: Сирський записав відеозверненняVideo
6 грудня, 07:49 • 40877 перегляди
рф завдала масованого ракетно-дронового удару по енергетиці у 8 областях, є знеструмлення - Міненерго
6 грудня, 04:00 • 39748 перегляди
Україна відзначає День Збройних сил: історія становлення та сучасні традиціїPhoto
5 грудня, 18:15 • 47502 перегляди
Переговори США та України щодо "мирного плану Трампа" продовжаться у суботу, ймовірно і протягом всіх вихідних – Axios
5 грудня, 15:45 • 50928 перегляди
У Києві засяяла головна ялинка країни: чим її прикрасилиPhoto
5 грудня, 14:41 • 37656 перегляди
Святий Миколай уже прибув в Україну - прикордонникиPhoto
5 грудня, 11:17 • 74560 перегляди
Лавина трагедій: чому власники клініки Odrex не співпрацюють зі слідством?
5 грудня, 08:37 • 41778 перегляди
МВФ назвав додаткові умови для нової програми з Україною на додачу до Бюджету-2026
Ексклюзив
5 грудня, 07:29 • 38211 перегляди
Інфаркт, згущення крові та діабет: чому енергетики небезпечні для підлітків
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Новини Світу
Київ
Київська область
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Українці масово виїжджають за кордон: в НБУ назвали дві причини

Київ • УНН

 • 32 перегляди

З 3 жовтня по 14 листопада 2025 року з України виїхало майже стільки ж людей, скільки за попередні 9 місяців. Це пов'язано із загостренням обстрілів цивільних об'єктів та відкриттям можливості для виїзду чоловіків віком 18–22 роки.

Масовий відтік українців за кордон може бути спричинений загостренням обстрілів цивільних об’єктів та відкриттям можливості для виїзду чоловіків віком 18–22 роки. Про це інформує УНН з посиланням на макроекономіний та монетарний огляд Нацбанку України.  

Деталі

НБУ, посилаючись на дані ООН та Євростату, повідомляє, що з 3 жовтня по 14 листопада 2025 року з України виїхали майже стільки ж людей, скільки за попередні 9 місяців.

За даними ООН, кількість мігрантів за межами України становила 5,9 млн осіб станом на 14 листопада 2025 року. З моменту попереднього оновлення (03 жовтня) зростання становило 128 тис. осіб, що є співставним зі зростанням у січні-вересні (166 тис.)

- йдеться в огляді.

Зазначається, що це могло бути пов'язане зокрема з посиленням обстрілів цивільної інфраструктури, а також дозволом на виїзд чоловікам віком 18-22 роки.

Нагадаємо

У 2025 році 122 тисячі українців були змушені покинути свої домівки через війну. Загалом близько 10 мільйонів українців стали біженцями або внутрішньо переміщеними особами.

ООН попередила про тяжке становище переміщених українців з наближенням зими11.11.25, 08:34 • 5076 переглядiв

Віта Зеленецька

Наші за кордоном
Мобілізація
Воєнний стан
Війна в Україні
Державний кордон України
Національний банк України
Організація Об'єднаних Націй
Україна