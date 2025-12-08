ЄС посилює міграційні правила та створює Фонд солідарності для країн під тиском

Країни-учасниці Європейського Союзу погодили низку жорстких заходів, спрямованих на суттєве посилення чинних міграційних правил, що передбачає прискорення депортацій відхилених заявників на притулок, скорочення для них соціальних виплат та створення щорічного Фонду солідарності для підтримки найбільш навантажених міграцією держав-членів. Про це на своєму сайті повідомляє Єврорада, пише УНН.

Деталі

Згідно з новими положеннями, що є частиною Пакту ЄС про міграцію та притулок (почне застосовуватися з 12 червня 2026 року), блок має намір підвищити ефективність процедур виселення.

Зокрема, мігрантам, які втратили право на перебування в ЄС і не співпрацюють з владою щодо депортації, будуть скорочувати соціальні виплати. Також передбачається створення "центрів повернення" поза межами ЄС для осіб, чиї заявки на притулок були відхилені.

Нідерланди готують новий план для повернення українських біженців: що зміниться

Це посилення викликане необхідністю: раніше Єврокомісія зазначала, що територію ЄС покидає лише один із п'яти мігрантів, яким було відмовлено у притулку.

Фонд солідарності для країн під міграційним тиском

Окрім посилення правил, Рада ЄС досягла політичної згоди щодо створення щорічного Фонду солідарності на 2026 рік. Цей фонд є ключовим елементом Пакту і покликаний забезпечити ефективну підтримку державам-членам, які зазнають найбільшого міграційного тиску.

Біля берегів Греції знайшли човен з мертвими мігрантами: подробиці

Мета: Пакт має зробити європейську систему надання притулку ефективнішою, зменшити кількість нелегальних в'їздів та полегшити тягар для тих країн, куди прибуває більшість мігрантів, шляхом солідарних заходів.

Розмір фонду: Довідкова кількість для Фонду солідарності на 2026 рік становить 21 000 переселень чи інших зусиль солідарності або 420 мільйонів євро фінансових внесків.

Бенефіціари: На основі оцінки міграційного тиску, Єврокомісія визначила Кіпр, Грецію, Італію та Іспанію як країни, що можуть скористатися заходами солідарності з фонду.

Офіційне ухвалення рішення щодо Фонду солідарності очікується до 31 грудня 2025 року.

ЄС надасть нову допомогу Греції, Кіпру, Іспанії та Італії для боротьби з міграційним тиском