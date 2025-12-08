$42.060.13
ЕС ужесточает миграционные правила и создает Фонд солидарности для стран, находящихся под давлением

Киев • УНН

 • 34 просмотра

В ЕС согласовано ужесточение миграционных правил, предусматривающее ускорение депортаций и сокращение социальных выплат для отклоненных просителей убежища. Также создается ежегодный Фонд солидарности на 2026 год в размере 420 миллионов евро для поддержки государств-членов, испытывающих наибольшее миграционное давление.

ЕС ужесточает миграционные правила и создает Фонд солидарности для стран, находящихся под давлением

Страны-участницы Европейского Союза согласовали ряд жестких мер, направленных на существенное усиление действующих миграционных правил, что предусматривает ускорение депортаций отклоненных заявителей на убежище, сокращение для них социальных выплат и создание ежегодного Фонда солидарности для поддержки наиболее нагруженных миграцией государств-членов. Об этом на своем сайте сообщает Евросовет, пишет УНН.

Детали

Согласно новым положениям, являющимся частью Пакта ЕС о миграции и убежище (начнет применяться с 12 июня 2026 года), блок намерен повысить эффективность процедур выселения.

В частности, мигрантам, потерявшим право на пребывание в ЕС и не сотрудничающим с властями по депортации, будут сокращать социальные выплаты. Также предусматривается создание "центров возвращения" за пределами ЕС для лиц, чьи заявки на убежище были отклонены.

Нидерланды готовят новый план по возвращению украинских беженцев: что изменится28.11.25, 00:59 • 17937 просмотров

Это усиление вызвано необходимостью: ранее Еврокомиссия отмечала, что территорию ЕС покидает лишь один из пяти мигрантов, которым было отказано в убежище.

Фонд солидарности для стран под миграционным давлением

Помимо ужесточения правил, Совет ЕС достиг политического согласия по созданию ежегодного Фонда солидарности на 2026 год. Этот фонд является ключевым элементом Пакта и призван обеспечить эффективную поддержку государствам-членам, испытывающим наибольшее миграционное давление.

У берегов Греции нашли лодку с мертвыми мигрантами: подробности07.12.25, 08:15 • 10619 просмотров

  • Цель: Пакт должен сделать европейскую систему предоставления убежища более эффективной, уменьшить количество нелегальных въездов и облегчить бремя для тех стран, куда прибывает большинство мигрантов, путем солидарных мер.
    • Размер фонда: Справочное количество для Фонда солидарности на 2026 год составляет 21 000 переселений или других усилий солидарности или 420 миллионов евро финансовых взносов.
      • Бенефициары: На основе оценки миграционного давления, Еврокомиссия определила Кипр, Грецию, Италию и Испанию как страны, которые могут воспользоваться мерами солидарности из фонда.

        Официальное принятие решения по Фонду солидарности ожидается до 31 декабря 2025 года.

        ЕС предоставит новую помощь Греции, Кипру, Испании и Италии для борьбы с миграционным давлением11.11.25, 21:16 • 14120 просмотров

        Степан Гафтко

