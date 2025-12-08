ЕС ужесточает миграционные правила и создает Фонд солидарности для стран, находящихся под давлением
В ЕС согласовано ужесточение миграционных правил, предусматривающее ускорение депортаций и сокращение социальных выплат для отклоненных просителей убежища. Также создается ежегодный Фонд солидарности на 2026 год в размере 420 миллионов евро для поддержки государств-членов, испытывающих наибольшее миграционное давление.
Страны-участницы Европейского Союза согласовали ряд жестких мер, направленных на существенное усиление действующих миграционных правил, что предусматривает ускорение депортаций отклоненных заявителей на убежище, сокращение для них социальных выплат и создание ежегодного Фонда солидарности для поддержки наиболее нагруженных миграцией государств-членов. Об этом на своем сайте сообщает Евросовет, пишет УНН.
Согласно новым положениям, являющимся частью Пакта ЕС о миграции и убежище (начнет применяться с 12 июня 2026 года), блок намерен повысить эффективность процедур выселения.
В частности, мигрантам, потерявшим право на пребывание в ЕС и не сотрудничающим с властями по депортации, будут сокращать социальные выплаты. Также предусматривается создание "центров возвращения" за пределами ЕС для лиц, чьи заявки на убежище были отклонены.
Это усиление вызвано необходимостью: ранее Еврокомиссия отмечала, что территорию ЕС покидает лишь один из пяти мигрантов, которым было отказано в убежище.
Фонд солидарности для стран под миграционным давлением
Помимо ужесточения правил, Совет ЕС достиг политического согласия по созданию ежегодного Фонда солидарности на 2026 год. Этот фонд является ключевым элементом Пакта и призван обеспечить эффективную поддержку государствам-членам, испытывающим наибольшее миграционное давление.
- Цель: Пакт должен сделать европейскую систему предоставления убежища более эффективной, уменьшить количество нелегальных въездов и облегчить бремя для тех стран, куда прибывает большинство мигрантов, путем солидарных мер.
- Размер фонда: Справочное количество для Фонда солидарности на 2026 год составляет 21 000 переселений или других усилий солидарности или 420 миллионов евро финансовых взносов.
- Бенефициары: На основе оценки миграционного давления, Еврокомиссия определила Кипр, Грецию, Италию и Испанию как страны, которые могут воспользоваться мерами солидарности из фонда.
Официальное принятие решения по Фонду солидарности ожидается до 31 декабря 2025 года.
