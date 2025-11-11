ЕС предоставит новую помощь Греции, Кипру, Испании и Италии для борьбы с миграционным давлением
Ряд стран Европы получат дополнительную поддержку от ЕС для преодоления растущей миграционной нагрузки. Новый механизм заработает после вступления в силу пакта ЕС о миграции и убежище в середине 2026 года.
Греция, Кипр, Испания и Италия получат право на дополнительную поддержку от Европейского Союза для преодоления растущей миграционной нагрузки. Об этом сообщила Европейская комиссия, представив новый механизм помощи, который заработает после вступления в силу пакта ЕС о миграции и убежище в середине 2026 года. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Новый инструмент предусматривает так называемый "пул солидарности", в рамках которого страны-члены могут выбирать форму поддержки: прием дополнительных мигрантов, финансовые взносы или другие меры помощи.
По данным Еврокомиссии, количество незаконных пересечений границы уменьшилось на 35% в период с июля 2024 по июнь 2025 года, однако проблемы остаются.
Греция и Кипр находятся под миграционным давлением из-за непропорционально высокого уровня прибытий за последний год. Испания и Италия также находятся под миграционным давлением из-за непропорционально большого количества прибытий после поисково-спасательных операций на море
Кроме того, ЕС определил Бельгию, Болгарию, Хорватию, Эстонию, Францию, Финляндию, Германию, Ирландию, Латвию, Литву, Нидерланды и Польшу как государства, находящиеся под угрозой миграционного давления, предоставив им приоритетный доступ к ресурсам блока.
В сфере безопасности границ Еврокомиссия объявила тендер на 250 млн евро для закупки беспилотников и систем борьбы с ними, чтобы поддержать страны, которые сталкиваются с гибридными угрозами. Также шесть государств, преимущественно с восточного фланга ЕС, смогут частично или полностью сократить свои взносы в "пул солидарности" из-за давления последних пяти лет.
