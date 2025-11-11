ЕС предоставит новую помощь Греции, Кипру, Испании и Италии для борьбы с миграционным давлением

$41.960.02
