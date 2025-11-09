ukenru
8 ноября, 17:24 • 14580 просмотра
Дело "Северных потоков": Лубинец обратился в Минюст Италии из-за нарушения прав и голодовки украинца КузнецоваPhoto
8 ноября, 16:00 • 28407 просмотра
Завтра в большинстве регионов Украины запланированы отключения: сколько очередей будет без света
8 ноября, 14:50 • 32928 просмотра
"Мы остановились. Сейчас - ноль генерации": все ТЭС "Центрэнерго" прекратили работу после ночной атаки рф
8 ноября, 14:33 • 38768 просмотра
Въезд и выезд за границу возобновлены: началось оформление граждан и авто
8 ноября, 08:59 • 59276 просмотра
рф ударила по энергетике в 5 областях, есть аварийные отключения, сложнее всего в Харьковской, Сумской и Полтавской областях - Минэнерго
Эксклюзив
8 ноября, 08:00 • 101025 просмотра
Управление электросамокатом в нетрезвом виде: адвокат рассказал, какая ответственность предусмотрена
7 ноября, 17:00 • 98766 просмотра
5 фильмов о доисторической культуре: что посмотреть в эти выходныеVideo
Эксклюзив
7 ноября, 15:32 • 138065 просмотра
Женщины и деньги: почему будущее финансов имеет женское лицо
Эксклюзив
7 ноября, 14:58 • 100512 просмотра
Праздники приближаются: какая еда подорожает больше всего к Новому году
Эксклюзив
7 ноября, 13:59 • 80763 просмотра
Российский след в решении отстраненного главы Государственной авиационной службы Бильчука: почему служебная проверка вышла за пределы стандартной процедурыPhoto
Графики отключений электроэнергии
Британия готовит более жесткие правила для беженцев по примеру Дании

Киев • УНН

 102 просмотра

Великобритания планирует существенно пересмотреть правила для беженцев, взяв за пример Данию, что предусматривает ограничение воссоединения семей и ужесточение условий пребывания. Министр внутренних дел Шабана Махмуд намерена представить обновленную иммиграционную политику в этом месяце.

Британия готовит более жесткие правила для беженцев по примеру Дании

Великобритания планирует существенно пересмотреть правила для беженцев, взяв за пример Данию. Изменения будут предусматривать ограничение воссоединения семей и ужесточение условий пребывания. Об этом информирует издание The Guardian, передает УНН.

Детали

По информации издания, министр внутренних дел Шабана Махмуд намерена уже в этом месяце представить обновленную иммиграционную политику, вдохновленную датской моделью, которую считают одной из самых суровых в Европе.

В прошлом месяце министр внутренних дел направил в Данию представителей, чтобы изучить политику этой страны в сфере пограничного контроля и предоставления убежища. Среди рассмотренных мер - более строгие датские правила по воссоединению семей и ограничение срока временного пребывания для отдельных беженцев

- пишет The Guardian.

Среди возможных изменений - сокращение срока временной защиты, повышение возрастного порога для воссоединения семей до 24 лет, требование финансовой стабильности без государственной помощи в течение трех лет, гарантийные взносы и обязательная сдача языкового экзамена.

Предложения вызвали противоречивую реакцию. Часть лейбористов раскритиковала инициативу, назвав ее опасной и "влиянием ультраправых идей". В то же время другие члены партии поддерживают более жесткий подход, опасаясь потерять электорат в пользу Reform UK.

Также правительство планирует продлить период, после которого беженцы могут получить постоянный вид на жительство, с пяти до десяти лет. Благотворительные организации, среди которых Refugee Action, Save the Children и Oxfam, раскритиковали эти планы как вредные для мигрантов и призвали правительство сосредоточиться на решении социальных проблем - жилья, климата и состояния системы здравоохранения.

Детали реформ пока не обнародованы, однако ожидается, что их представят в ближайшее время - это, вероятно, станет поводом для масштабных политических дебатов в стране.

Напомним

Правительство Ирландии сократило срок проживания новоприбывших украинцев в государственном жилье с 90 до 30 дней. Также вводятся еженедельные финансовые взносы за проживание для ищущих убежища, которые работают.

Польский Сейм отклонил законопроект Навроцкого о помощи украинским беженцам07.11.25, 22:28 • 4372 просмотра

Вита Зеленецкая

