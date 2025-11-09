Британия готовит более жесткие правила для беженцев по примеру Дании

Великобритания планирует существенно пересмотреть правила для беженцев, взяв за пример Данию. Изменения будут предусматривать ограничение воссоединения семей и ужесточение условий пребывания. Об этом информирует издание The Guardian, передает УНН.

Детали

По информации издания, министр внутренних дел Шабана Махмуд намерена уже в этом месяце представить обновленную иммиграционную политику, вдохновленную датской моделью, которую считают одной из самых суровых в Европе.

В прошлом месяце министр внутренних дел направил в Данию представителей, чтобы изучить политику этой страны в сфере пограничного контроля и предоставления убежища. Среди рассмотренных мер - более строгие датские правила по воссоединению семей и ограничение срока временного пребывания для отдельных беженцев - пишет The Guardian.

Среди возможных изменений - сокращение срока временной защиты, повышение возрастного порога для воссоединения семей до 24 лет, требование финансовой стабильности без государственной помощи в течение трех лет, гарантийные взносы и обязательная сдача языкового экзамена.

Предложения вызвали противоречивую реакцию. Часть лейбористов раскритиковала инициативу, назвав ее опасной и "влиянием ультраправых идей". В то же время другие члены партии поддерживают более жесткий подход, опасаясь потерять электорат в пользу Reform UK.

Также правительство планирует продлить период, после которого беженцы могут получить постоянный вид на жительство, с пяти до десяти лет. Благотворительные организации, среди которых Refugee Action, Save the Children и Oxfam, раскритиковали эти планы как вредные для мигрантов и призвали правительство сосредоточиться на решении социальных проблем - жилья, климата и состояния системы здравоохранения.

Детали реформ пока не обнародованы, однако ожидается, что их представят в ближайшее время - это, вероятно, станет поводом для масштабных политических дебатов в стране.

Напомним

Правительство Ирландии сократило срок проживания новоприбывших украинцев в государственном жилье с 90 до 30 дней. Также вводятся еженедельные финансовые взносы за проживание для ищущих убежища, которые работают.

Польский Сейм отклонил законопроект Навроцкого о помощи украинским беженцам