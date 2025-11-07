Польский Сейм отклонил законопроект Навроцкого о помощи украинским беженцам
Киев • УНН
7 ноября польский Сейм не поддержал законопроект президента Кароля Навроцкого о помощи украинским беженцам, поскольку он дублировал уже принятый правительственный вариант. Принятый правительством закон продлевает легальное пребывание украинцев до 4 марта 2026 года, ужесточая требования к финансовой помощи и социальной поддержке.
В пятницу, 7 ноября, польский сейм не поддержал законопроект президента Кароля Навроцкого, касающийся помощи украинским беженцам. Ранее правительство уже вносило изменения в этот закон после президентского вето. Об этом информирует УНН со ссылкой на RMF24.
Детали
Президент Польши Кароль Навроцкий наложил вето на правительственный законопроект о помощи беженцам и подал собственную версию документа. После этого правительство доработало закон и повторно подало его в сейм, чтобы принять до 30 сентября 2025 года.
Сейм поддержал именно правительственный вариант, после чего проголосовал за отклонение президентского проекта - "за" высказались 244 депутата. Парламент пришел к выводу, что президентский документ фактически дублирует уже принятый закон.
В принятом в сентябре 2025 года законе предусмотрено продление легального пребывания украинских беженцев в Польше до 4 марта 2026 года, но в то же время ужесточены требования для получения финансовой помощи.
Документ определяет перечень льгот, которые не будут предоставляться гражданам Украины, если они не работают в Польше. Речь идет, в частности, о медицинской реабилитации, программах лечения зависимостей, здравоохранении, доступе к рецептурным лекарствам и стоматологических услугах.
Социальную поддержку будут получать только те украинцы, которые официально трудоустроены, а их дети посещают польские школы. Исключение сделано для родителей детей с инвалидностью.
Напомним
Кароль Навроцкий подчеркнул, что поддержка Украины не освобождает его от обязанности отстаивать интересы Варшавы. Он упомянул об отсутствии благодарности, нерешенных вопросах эксгумации и кризисе с сельскохозяйственной продукцией.
