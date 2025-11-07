ukenru
5 фильмов о доисторической культуре: что посмотреть в эти выходные
7 ноября, 15:49
8 ноября в Украине – масштабные отключения электроэнергии: ограничения будут действовать во всех регионах – Укрэнерго
Эксклюзив
7 ноября, 15:32
Женщины и деньги: почему будущее финансов имеет женское лицо
Эксклюзив
7 ноября, 14:58
Праздники приближаются: какая еда подорожает больше всего к Новому году
Эксклюзив
7 ноября, 13:59
Российский след в решении отстраненного главы Государственной авиационной службы Бильчука: почему служебная проверка вышла за пределы стандартной процедуры
7 ноября, 11:23
ЕС ужесточает визовые правила для россиян, отменяя многократные шенгенские визы
Эксклюзив
7 ноября, 09:48
Новая должность для человека нардепа-взяточника Одарченко. МОН согласовал создание в Государственном биотехнологическом университете должности первого проректора для Грицькова
Эксклюзив
7 ноября, 09:46
Черная пятница 2025: когда будет и как не попасться на крючок хитрых скидок
Эксклюзив
7 ноября, 07:19
Новая система въезда в ЕС: в ГПСУ рассказали, какова ситуация на границе после введения программы EES
7 ноября, 05:43
Президент США: экспорт российской нефти "существенно снизился", мы хотим видеть конец войны
Польский Сейм отклонил законопроект Навроцкого о помощи украинским беженцам

Киев • УНН

 • 1400 просмотра

7 ноября польский Сейм не поддержал законопроект президента Кароля Навроцкого о помощи украинским беженцам, поскольку он дублировал уже принятый правительственный вариант. Принятый правительством закон продлевает легальное пребывание украинцев до 4 марта 2026 года, ужесточая требования к финансовой помощи и социальной поддержке.

Польский Сейм отклонил законопроект Навроцкого о помощи украинским беженцам

В пятницу, 7 ноября, польский сейм не поддержал законопроект президента Кароля Навроцкого, касающийся помощи украинским беженцам. Ранее правительство уже вносило изменения в этот закон после президентского вето. Об этом информирует УНН со ссылкой на RMF24.

Детали

Президент Польши Кароль Навроцкий наложил вето на правительственный законопроект о помощи беженцам и подал собственную версию документа. После этого правительство доработало закон и повторно подало его в сейм, чтобы принять до 30 сентября 2025 года.

Сейм поддержал именно правительственный вариант, после чего проголосовал за отклонение президентского проекта - "за" высказались 244 депутата. Парламент пришел к выводу, что президентский документ фактически дублирует уже принятый закон.

Более половины украинских беженцев в Германии нашли работу04.11.25, 22:42 • 13052 просмотра

В принятом в сентябре 2025 года законе предусмотрено продление легального пребывания украинских беженцев в Польше до 4 марта 2026 года, но в то же время ужесточены требования для получения финансовой помощи.

Документ определяет перечень льгот, которые не будут предоставляться гражданам Украины, если они не работают в Польше. Речь идет, в частности, о медицинской реабилитации, программах лечения зависимостей, здравоохранении, доступе к рецептурным лекарствам и стоматологических услугах.

Ирландия сокращает срок проживания украинцев в государственном жилье до 30 дней04.11.25, 00:30 • 15336 просмотров

Социальную поддержку будут получать только те украинцы, которые официально трудоустроены, а их дети посещают польские школы. Исключение сделано для родителей детей с инвалидностью.

Напомним

Кароль Навроцкий подчеркнул, что поддержка Украины не освобождает его от обязанности отстаивать интересы Варшавы. Он упомянул об отсутствии благодарности, нерешенных вопросах эксгумации и кризисе с сельскохозяйственной продукцией.

Число преступлений против украинцев в Польше растет: названы причины02.11.25, 08:03 • 5167 просмотров

Вита Зеленецкая

