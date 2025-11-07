Польський Сейм відхилив законопроєкт Навроцького про допомогу українським біженцям
Київ • УНН
7 листопада польський Сейм не підтримав законопроєкт президента Кароля Навроцького про допомогу українським біженцям, оскільки він дублював вже ухвалений урядовий варіант. Ухвалений урядом закон продовжує легальне перебування українців до 4 березня 2026 року, посилюючи вимоги до фінансової допомоги та соціальної підтримки.
У п'ятницю, 7 листопада польський сейм не підтримав законопроєкт президента Кароля Навроцького, який стосувався допомоги українським біженцям. Раніше уряд уже вносив зміни до цього закону після президентського вето. Про це інформує УНН з посиланням на RMF24.
Деталі
Президент Польщі Кароль Навроцький наклав вето на урядовий законопроєкт про допомогу біженцям і подав власну версію документа. Після цього уряд доопрацював закон і повторно подав його до сейму, щоб ухвалити до 30 вересня 2025 року.
Сейм підтримав саме урядовий варіант, після чого проголосував за відхилення президентського проєкту - "за" висловилися 244 депутати. Парламент дійшов висновку, що президентський документ фактично дублює вже ухвалений закон.
У прийнятому у вересні 2025 року законі передбачено продовження легального перебування українських біженців у Польщі до 4 березня 2026 року, але водночас посилено вимоги для отримання фінансової допомоги.
Документ визначає перелік пільг, які не надаватимуться громадянам України, якщо вони не працюють у Польщі. Йдеться, зокрема, про медичну реабілітацію, програми лікування залежностей, охорону здоров’я, доступ до рецептурних ліків і стоматологічні послуги.
Соціальну підтримку отримуватимуть лише ті українці, які офіційно працевлаштовані, а їхні діти відвідують польські школи. Виняток зроблено для батьків дітей з інвалідністю.
Нагадаємо
Кароль Навроцький наголосив, що підтримка України не звільняє його від обов'язку відстоювати інтереси Варшави. Він згадав про відсутність вдячності, невирішені питання ексгумації та кризу з сільськогосподарською продукцією.
