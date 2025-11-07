ukenru
Польський Сейм відхилив законопроєкт Навроцького про допомогу українським біженцям

Київ

 • 122 перегляди

7 листопада польський Сейм не підтримав законопроєкт президента Кароля Навроцького про допомогу українським біженцям, оскільки він дублював вже ухвалений урядовий варіант. Ухвалений урядом закон продовжує легальне перебування українців до 4 березня 2026 року, посилюючи вимоги до фінансової допомоги та соціальної підтримки.

Польський Сейм відхилив законопроєкт Навроцького про допомогу українським біженцям

У п'ятницю, 7 листопада польський сейм не підтримав законопроєкт президента Кароля Навроцького, який стосувався допомоги українським біженцям. Раніше уряд уже вносив зміни до цього закону після президентського вето. Про це інформує УНН з посиланням на RMF24.

Деталі

Президент Польщі Кароль Навроцький наклав вето на урядовий законопроєкт про допомогу біженцям і подав власну версію документа. Після цього уряд доопрацював закон і повторно подав його до сейму, щоб ухвалити до 30 вересня 2025 року.

Сейм підтримав саме урядовий варіант, після чого проголосував за відхилення президентського проєкту - "за" висловилися 244 депутати. Парламент дійшов висновку, що президентський документ фактично дублює вже ухвалений закон.

Понад половина українських біженців у Німеччині знайшли роботу04.11.25, 22:42 • 12979 переглядiв

У прийнятому у вересні 2025 року законі передбачено продовження легального перебування українських біженців у Польщі до 4 березня 2026 року, але водночас посилено вимоги для отримання фінансової допомоги.

Документ визначає перелік пільг, які не надаватимуться громадянам України, якщо вони не працюють у Польщі. Йдеться, зокрема, про медичну реабілітацію, програми лікування залежностей, охорону здоров’я, доступ до рецептурних ліків і стоматологічні послуги.

Ірландія скорочує термін проживання українців у державному житлі до 30 днів04.11.25, 00:30 • 15332 перегляди

Соціальну підтримку отримуватимуть лише ті українці, які офіційно працевлаштовані, а їхні діти відвідують польські школи. Виняток зроблено для батьків дітей з інвалідністю.

Нагадаємо

Кароль Навроцький наголосив, що підтримка України не звільняє його від обов'язку відстоювати інтереси Варшави. Він згадав про відсутність вдячності, невирішені питання ексгумації та кризу з сільськогосподарською продукцією.

Кількість злочинів проти українців у Польщі зростає: названо причини02.11.25, 08:03 • 5159 переглядiв

Віта Зеленецька

Наші за кордоном
Війна в Україні
Кароль Навроцький
Україна
Польща