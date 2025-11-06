Президент Польщі заявив про “брак вдячності полякам” від України

Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що Польща підтримує Україну, на яку напала росія, але це не звільняє його з відповідальності щодо відстоювання інтересів Варшави у двосторонніх відносинах з Києвом. Про це повідомляє Polityka, передає УНН.

Допомога Україні та чітка позиція щодо того, кого ми підтримуємо в цьому конфлікті після нападу рф на Україну, не звільняє мене, як президента Польщі, від обов’язку вимагати вирішення польських питань на міжнародній арені у відносинах з Україною