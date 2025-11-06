Президент Польщі заявив про “брак вдячності полякам” від України
Київ • УНН
Кароль Навроцький наголосив, що підтримка України не звільняє його від обов'язку відстоювати інтереси Варшави. Він згадав про відсутність вдячності, невирішені питання ексгумації та кризу з сільськогосподарською продукцією.
Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що Польща підтримує Україну, на яку напала росія, але це не звільняє його з відповідальності щодо відстоювання інтересів Варшави у двосторонніх відносинах з Києвом. Про це повідомляє Polityka, передає УНН.
Деталі
Допомога Україні та чітка позиція щодо того, кого ми підтримуємо в цьому конфлікті після нападу рф на Україну, не звільняє мене, як президента Польщі, від обов’язку вимагати вирішення польських питань на міжнародній арені у відносинах з Україною
Він наголосив, що деякі дії української сторони "не залишають його байдужим".
"Відсутність вдячності польському народу, невирішені питання ексгумації на Волині чи криза з сільськогосподарською продукцією, яка заполонила Польщу, – це питання, які залишаються важливими. Можна підтримувати Україну і стояти на боці польської державної політики", - додав Навроцький.
Нагадаємо
Президент Польщі Кароль Навроцький подав до Сейму законопроєкт про заборону ідеології так званого "бандеризму".