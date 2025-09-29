Президент Польщі Навроцький подав до Сейму законопроєкт проти "бандеризму"

Президент Польщі Кароль Навроцький подав до Сейму законопроєкт про заборону ідеології так званого "бандеризму". Про це повідомляє канцелярія Навроцького, передає УНН.

Президент Республіки Польща Кароль Навроцький подав до Сейму проект закону про внесення змін до Закону про Інститут національної пам'яті – Комісію з переслідування злочинів проти польської нації та Закону – Кримінальний кодекс. Метою цієї зміни є протидія поширенню на території Республіки Польща неправдивих заяв щодо злочинів, скоєних членами та колаборантами Організації українських націоналістів фракції Бандери та Української повстанської армії, а також іншими українськими формуваннями, що співпрацюють з німецьким Третім Рейхом, зокрема злочину геноциду, скоєного проти поляків на Волині