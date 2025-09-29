Президент Польщі Навроцький подав до Сейму законопроєкт проти "бандеризму"
Київ • УНН
Метою законопроєкту, як повідомили у канцелярії польського президента, є протидія поширенню на території Республіки Польща неправдивих заяв щодо "злочинів, скоєних членами та колаборантами Організації українських націоналістів фракції Бандери та Української повстанської армії".
Президент Республіки Польща Кароль Навроцький подав до Сейму проект закону про внесення змін до Закону про Інститут національної пам'яті – Комісію з переслідування злочинів проти польської нації та Закону – Кримінальний кодекс. Метою цієї зміни є протидія поширенню на території Республіки Польща неправдивих заяв щодо злочинів, скоєних членами та колаборантами Організації українських націоналістів фракції Бандери та Української повстанської армії, а також іншими українськими формуваннями, що співпрацюють з німецьким Третім Рейхом, зокрема злочину геноциду, скоєного проти поляків на Волині
Законопроєкт також передбачає збільшення встановленого обсягу покарань за незаконний перетин державного кордону та організацію незаконного перетину державного кордону іншими особами.
Нагадаємо
Раніше повідомлялося, що президент Польщі Кароль Навроцький має намір подати до Сейму законопроєкт, який передбачає зміни до Кримінального кодексу та закону про Інститут нацпам’яті для покарання за поширення "бандеризму" чи "волинської брехні".
Наприкінці серпня Навроцький оголосив про законодавчу ініціативу про зміни до кримінального кодексу, яка прирівняє "бандерівський символ" до нацистської та комуністичної символіки.