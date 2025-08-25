$41.280.07
"Стоп бандеризму": президент Польщі Навроцький ініціює зміни до кримінального кодексу

Київ • УНН

 • 232 перегляди

Президент Польщі Кароль Навроцький ініціює зміни до кримінального кодексу, прирівнюючи «бандерівський символ» до нацистської та комуністичної символіки.

"Стоп бандеризму": президент Польщі Навроцький ініціює зміни до кримінального кодексу

Президент Польщі Кароль Навроцький оголосив про законодавчу ініціативу про зміни до кримінального кодексу, яка прирівняє "бандерівський символ" до нацистської та комуністичної символіки, повідомляє пресслужба його канцелярії та Rzeczpospolitą, пише УНН.

Деталі

"Щоб усунути російську пропаганду та базувати наші відносини з Україною на взаємній повазі, я вважаю, що ми також повинні включити до закону чітке гасло "стоп бандеризму"", - сказав Навроцький.

"У кримінальному кодексі прирівняти бандерівський символ до символів, що відповідають німецькому націонал-соціалізму, загальновідомому як нацизм, та радянському комунізму. Ми також повинні внести зміни до Закону про Інститут національної пам'яті – Комісію з розслідування злочинів проти польської нації, стосовно злочинів ОУН-УПА", – сказав президент Польщі, як його цитує Rzeczpospolitą.

Він додав, що ці рішення відповідають інтересам польської національної спільноти та добрих відносин з Україною, які мають будуватися на засадах справедливості, правди та всупереч російській пропаганді.

"Мій законопроект пропонує нові правила надання громадянства, зокрема для відвідувачів з країн, відмінних від України. Я вважаю, що цей процес слід продовжити. Законопроект також включатиме суворіші покарання за незаконний перетин кордону", - зазначив також президент Польщі.

Президент Польщі наклав вето на закон щодо допомоги українцям: що пропонує

Юлія Шрамко

