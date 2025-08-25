"Стоп бандеризму": президент Польши Навроцкий инициирует изменения в уголовный кодекс
Киев • УНН
Президент Польши Кароль Навроцкий инициирует изменения в уголовный кодекс, приравнивая «бандеровский символ» к нацистской и коммунистической символике.
Президент Польши Кароль Навроцкий объявил о законодательной инициативе об изменениях в уголовный кодекс, которая приравняет "бандеровский символ" к нацистской и коммунистической символике, сообщает пресс-служба его канцелярии и Rzeczpospolitą, пишет УНН.
Детали
"Чтобы устранить российскую пропаганду и базировать наши отношения с Украиной на взаимном уважении, я считаю, что мы также должны включить в закон четкий лозунг "стоп бандеризму"", - сказал Навроцкий.
"В уголовном кодексе приравнять бандеровский символ к символам, соответствующим немецкому национал-социализму, общеизвестному как нацизм, и советскому коммунизму. Мы также должны внести изменения в Закон об Институте национальной памяти – Комиссию по расследованию преступлений против польской нации, касательно преступлений ОУН-УПА", – сказал президент Польши, как его цитирует Rzeczpospolitą.
Он добавил, что эти решения отвечают интересам польского национального сообщества и хороших отношений с Украиной, которые должны строиться на принципах справедливости, правды и вопреки российской пропаганде.
"Мой законопроект предлагает новые правила предоставления гражданства, в частности для посетителей из стран, отличных от Украины. Я считаю, что этот процесс следует продолжить. Законопроект также будет включать более строгие наказания за незаконное пересечение границы", - отметил также президент Польши.
Президент Польши наложил вето на закон о помощи украинцам: что предлагает25.08.25, 13:23 • 2870 просмотров