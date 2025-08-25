"Стоп бандеризму": президент Польши Навроцкий инициирует изменения в уголовный кодекс

$41.280.07
47.910.07
ukenru
08:15 • 21307 просмотра
Выезд за границу мужчин до 25 лет: стало известно, что предлагается в законопроекте
Эксклюзив
06:07 • 41825 просмотра
Растущая Луна будет побуждать к активным действиям: астропрогноз на 25 – 31 августа
Эксклюзив
05:46 • 46065 просмотра
Сезон миграции летучих мышей в Украине: как пережить без вреда для животных и людей
25 августа, 00:01 • 26120 просмотра
Украина завоевала второе в истории «золото» на Чемпионате мира по художественной гимнастикеPhoto
24 августа, 13:49 • 37423 просмотра
Зеленский подтвердил новый обмен пленными: домой вернулись защитники, находившиеся в неволе с 2022 годаPhoto
24 августа, 10:46 • 50620 просмотра
СБУ и ССО поздравили россиян с Днем Независимости Украины: дроны поразили газоперерабатывающий комплекс в усть-лугеVideo
Эксклюзив
24 августа, 09:24 • 44046 просмотра
На Киевщине 7-летний мальчик случайно застрелил соседскую девочку
24 августа, 07:11 • 39344 просмотра
Независимость закаляется на поле боя: Зеленский поздравил украинцев с праздникомVideo
Эксклюзив
24 августа, 05:50 • 67597 просмотра
День Независимости Украины: политолог назвал главные достижения за 2025 годPhoto
Эксклюзив
23 августа, 07:20 • 100599 просмотра
Соляр Украины 2025: вопросы и ответы о предстоящем годе
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+20°
6.1м/с
34%
749мм
Популярные новости
Израиль нанес масштабные авиаудары по Йемену после ракетной атаки хуситовVideo25 августа, 02:25 • 19748 просмотра
Потери врага: ВСУ отминусовали 870 солдат и 48 артсистем за сутки25 августа, 04:31 • 17776 просмотра
"Мы пытаемся завершить войну": Вэнс о российском ударе по американскому заводу в Мукачево06:04 • 19086 просмотра
5 производств открыли после поджога и нападения с ножом в Днепропетровской области, где застрелили нападавшего06:05 • 8042 просмотра
Из-за гибели ребенка после выстрела 7-летнего мальчика в Киевской области открыли производство: все детали трагедииPhoto06:33 • 23002 просмотра
публикации
Растущая Луна будет побуждать к активным действиям: астропрогноз на 25 – 31 августа
Эксклюзив
06:07 • 41826 просмотра
Сезон миграции летучих мышей в Украине: как пережить без вреда для животных и людей
Эксклюзив
05:46 • 46066 просмотра
День Независимости Украины: политолог назвал главные достижения за 2025 годPhoto
Эксклюзив
24 августа, 05:50 • 67597 просмотра
Соляр Украины 2025: вопросы и ответы о предстоящем годе
Эксклюзив
23 августа, 07:20 • 100599 просмотра
Знак Зодиака Дева: характеристика знака с аналитическим умом и чувствительным сердцемPhoto23 августа, 06:00 • 66704 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Андрей Сибига
Йонас Гар Стере
Джей Ди Вэнс
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Норвегия
Европа
Мукачево
Реклама
УНН Lite
Эйфелева башня засияла сине-желтыми цветами в честь Дня Независимости УкраиныPhoto24 августа, 20:41 • 20184 просмотра
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходныеVideo22 августа, 14:39 • 57949 просмотра
Блейк Лайвли возвращается на экраны с новой главной ролью, несмотря на судебные тяжбы с Джастином Балдони22 августа, 13:10 • 42351 просмотра
Звезда "Очень странных дел" Милли Бобби Браун и Джейк Бон Джови усыновили ребенкаPhoto22 августа, 11:46 • 42285 просмотра
После волны возмущений из-за «заимствования» дизайна Adidas принес извинения маленькому мексиканскому городку22 августа, 10:17 • 44568 просмотра
Актуальное
Беспилотный летательный аппарат
Доллар США
Евро
Боеприпасы
Chevrolet Aveo

"Стоп бандеризму": президент Польши Навроцкий инициирует изменения в уголовный кодекс

Киев • УНН

 • 316 просмотра

Президент Польши Кароль Навроцкий инициирует изменения в уголовный кодекс, приравнивая «бандеровский символ» к нацистской и коммунистической символике.

"Стоп бандеризму": президент Польши Навроцкий инициирует изменения в уголовный кодекс

Президент Польши Кароль Навроцкий объявил о законодательной инициативе об изменениях в уголовный кодекс, которая приравняет "бандеровский символ" к нацистской и коммунистической символике, сообщает пресс-служба его канцелярии и Rzeczpospolitą, пишет УНН.

Детали

"Чтобы устранить российскую пропаганду и базировать наши отношения с Украиной на взаимном уважении, я считаю, что мы также должны включить в закон четкий лозунг "стоп бандеризму"", - сказал Навроцкий.

"В уголовном кодексе приравнять бандеровский символ к символам, соответствующим немецкому национал-социализму, общеизвестному как нацизм, и советскому коммунизму. Мы также должны внести изменения в Закон об Институте национальной памяти – Комиссию по расследованию преступлений против польской нации, касательно преступлений ОУН-УПА", – сказал президент Польши, как его цитирует Rzeczpospolitą.

Он добавил, что эти решения отвечают интересам польского национального сообщества и хороших отношений с Украиной, которые должны строиться на принципах справедливости, правды и вопреки российской пропаганде.

"Мой законопроект предлагает новые правила предоставления гражданства, в частности для посетителей из стран, отличных от Украины. Я считаю, что этот процесс следует продолжить. Законопроект также будет включать более строгие наказания за незаконное пересечение границы", - отметил также президент Польши.

Президент Польши наложил вето на закон о помощи украинцам: что предлагает25.08.25, 13:23 • 2870 просмотров

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Вторая мировая война
Кароль Навроцкий
Украина
Польша