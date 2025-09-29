Президент Польши Навроцкий подал в Сейм законопроект против "бандеризма"
Киев • УНН
Целью законопроекта, как сообщили в канцелярии польского президента, является противодействие распространению на территории Республики Польша ложных заявлений относительно "преступлений, совершенных членами и коллаборационистами Организации украинских националистов фракции Бандеры и Украинской повстанческой армии".
Президент Польши Кароль Навроцкий подал в Сейм законопроект о запрете идеологии так называемого "бандеризма". Об этом сообщает канцелярия Навроцкого, передает УНН.
Президент Республики Польша Кароль Навроцкий подал в Сейм проект закона о внесении изменений в Закон об Институте национальной памяти – Комиссию по преследованию преступлений против польской нации и Закона – Уголовный кодекс. Целью этого изменения является противодействие распространению на территории Республики Польша ложных заявлений относительно преступлений, совершенных членами и коллаборационистами Организации украинских националистов фракции Бандеры и Украинской повстанческой армии, а также другими украинскими формированиями, сотрудничающими с немецким Третьим Рейхом, в частности преступления геноцида, совершенного против поляков на Волыни
Законопроект также предусматривает увеличение установленного объема наказаний за незаконное пересечение государственной границы и организацию незаконного пересечения государственной границы другими лицами.
Напомним
Ранее сообщалось, что президент Польши Кароль Навроцкий намерен подать в Сейм законопроект, предусматривающий изменения в Уголовный кодекс и закон об Институте нацпамяти для наказания за распространение "бандеризма" или "волынской лжи".
В конце августа Навроцкий объявил о законодательной инициативе об изменениях в уголовный кодекс, которая приравняет "бандеровский символ" к нацистской и коммунистической символике.