В Польщі анонсували законопроєкт проти "бандеризму"
Київ • УНН
Президент Польщі Кароль Навроцький має намір наступного тижня подати до Сейму законопроєкт, який передбачає зміни до Кримінального кодексу та закону про Інститут нацпам’яті для покарання за поширення "бандеризму" чи "волинської брехні".
Президент Польщі Кароль Навроцький має намір наступного тижня подати до Сейму законопроєкт про заборону ідеології так званого "бандеризму". Про це у пʼятницю, 26 вересня повідомив глава канцелярії польського президента Збігнєв Богуцький, передає УНН з посиланням на РАР.
Деталі
За словами Богуцького, у понеділок, 29 вересня маршалу Сейму подадуть дві президентські законодавчі ініціативи. Одна з них стосується "продовження терміну, після якого іноземці, включно з громадянами України, зможуть подавати заявки на отримання польського громадянства, що, як він зазначив, є чимось абсолютно винятковим".
Другий проект стосуватиметься внесення змін до Кримінального кодексу та Закону про Інститут національної пам'яті, щоб притягнути до відповідальності всіх тих, хто намагається чи хоче поширювати бандерівщину на території Республіки Польща чи хоче увічнити волинську брехню
Він також попередив, що "президент Республіки Польща не дозволить себе шантажувати і не дозволить шантажувати поляків".
Нагадаємо
Наприкінці серпня Навроцький оголосив про законодавчу ініціативу про зміни до кримінального кодексу, яка прирівняє "бандерівський символ" до нацистської та комуністичної символіки.
Президент Польщі підписав закон про допомогу українцям, але з обмеженнями26.09.25, 19:42 • 2364 перегляди