Президент Польщі підписав закон про допомогу українцям, але з обмеженнями

Президент Республіки Польща Кароль Навроцький підписав закон про допомогу громадянам України. Про це повідомив у п'ятницю керівник президентської канцелярії Збіґнєв Богуцький, передає УНН із посиланням на Польське радіо.

Деталі

Богуцький також оголосив, що в понеділок до Сейму буде подано два законопроекти: один про продовження терміну, після якого іноземці можуть подавати заявки на отримання польського громадянства, та інший про переслідування бандерівської ідеології.

Попередніми вето президент Республіки Польща змусив уряд, прем'єр-міністра Дональда Туска, працювати та представляти рішення, які не були ідеальними, але однозначно кращими. У випадку з українським законом він змусив його обмежити пільги для громадян України, особливо тих, хто не працює в Республіці Польща – наголосив Богуцький.

Це дуже чітке послання від Президента. Це останній законопроект, підписаний Президентом у цій формулі допомоги, спеціальної допомоги, виняткової допомоги, тому що сьогодні немає жодної основи та жодної причини для продовження такого роду дій. Я вважаю, що це неймовірно важливо, і це також чітке послання, так само як три президентські вето були чітким посланням, що змусило уряд нарешті взятися за роботу та внести зміни до поганих законів. І саме це сталося, тому тиск у цьому випадку має сенс - заявив керівник канцелярії президента Польщі.

Богуцький також зазначив, що рішення, що містяться в цьому законі, "фактично означають кінець туризму з України за рахунок польських платників податків".

Законопроєкт містить інформацію про конкретні пільги, які не будуть доступні громадянам України, що не працюють у Польщі, наприклад, коли йдеться про реабілітацію, програми лікування наркоманії, програми охорони здоров’я, покриття витрат на ліки, що відпускаються за рецептом, та багато-багато інших пільг, включаючи послуги з лікування катаракти та стоматологічні послуги – сказав Богуцький.

Він наголосив, що "законопроект не ідеальний", а президентський законопроект пропонує кращі рішення, які "ще більше посилюють систему".

Керівник президентського офісу оголосив, що в понеділок голові Сейму будуть подані дві законодавчі пропозиції. Одна стосується "продовження терміну, після якого іноземці, включаючи громадяни України, зможуть подати заяву на отримання польського громадянства, що є абсолютним винятком".

Другий законопроект стосуватиметься "внесення змін до Кримінального кодексу та Закону про Інститут національної пам’яті, щоб переслідувати будь-кого, хто намагається або хоче поширювати ідеологію Бандери на території Республіки Польща, або хто хоче увічнити брехню про Волинь", – оголосив Богуцький.

Він також оголосив, що президент відкличе свій законопроект, який був поданий до Сейму після серпневого вето.