14:33 • 13854 просмотра
Пять долгожданных кинопремьер октября, которые нельзя пропустить: что посмотретьVideo
Эксклюзив
14:01 • 24273 просмотра
Выборы в Молдове: к чему может привести реванш пророссийских сил
13:31 • 14448 просмотра
Украина готова присоединиться к проекту "Стена дронов": технические команды для подготовки может отправить прямо сейчасPhoto
12:45 • 15268 просмотра
Зеленский попросил Трампа предоставить Украине ракеты Tomahawk на закрытой встрече в ООН – TelegraphVideo
Эксклюзив
26 сентября, 09:46 • 18933 просмотра
Экономист прокомментировал мораторий на отключение света и газа в прифронтовых регионах
Эксклюзив
26 сентября, 09:25 • 20521 просмотра
Суд рассмотрит ходатайство об отмене постановления о закрытии дела против главного юриста НБУ ЗимыPhoto
26 сентября, 09:01 • 32885 просмотра
Чемпионат мира по футболу U-20: Украина уже в эту субботу стартует на турнире матчем против Южной КореиVideo
Эксклюзив
26 сентября, 06:40 • 37746 просмотра
Осенний авитаминоз: почему организму не хватает витаминов и как поддержать здоровьеPhoto
Эксклюзив
26 сентября, 05:30 • 42066 просмотра
Инвестиции в ценные бумаги, доступные каждому: советы от финтехэксперта Елены Соседки
25 сентября, 17:19 • 28676 просмотра
В Украине планируют увеличить зарплаты медикам на территориях активных и возможных боевых действий: сколько будут получать
Президент Польши подписал закон о помощи украинцам, но с ограничениями

Киев • УНН

 • 776 просмотра

Президент Польши Кароль Навроцкий подписал закон о помощи гражданам Украины, ограничивающий льготы для тех, кто не работает в Польше.

Президент Польши подписал закон о помощи украинцам, но с ограничениями

Президент Республики Польша Кароль Навроцкий подписал закон о помощи гражданам Украины. Об этом сообщил в пятницу руководитель президентской канцелярии Збигнев Богуцкий, передает УНН со ссылкой на Польское радио.

Детали

Богуцкий также объявил, что в понедельник в Сейм будут поданы два законопроекта: один о продлении срока, после которого иностранцы могут подавать заявки на получение польского гражданства, и другой о преследовании бандеровской идеологии.

Предыдущими вето президент Республики Польша заставил правительство, премьер-министра Дональда Туска, работать и представлять решения, которые не были идеальными, но однозначно лучшими. В случае с украинским законом он заставил его ограничить льготы для граждан Украины, особенно тех, кто не работает в Республике Польша 

– подчеркнул Богуцкий.

Это очень четкое послание от Президента. Это последний законопроект, подписанный Президентом в этой формуле помощи, специальной помощи, исключительной помощи, потому что сегодня нет никакого основания и никакой причины для продолжения такого рода действий. Я считаю, что это невероятно важно, и это также четкое послание, так же как три президентских вето были четким посланием, что заставило правительство наконец взяться за работу и внести изменения в плохие законы. И именно это произошло, поэтому давление в этом случае имеет смысл 

- заявил руководитель канцелярии президента Польши.

Богуцкий также отметил, что решения, содержащиеся в этом законе, "фактически означают конец туризма из Украины за счет польских налогоплательщиков".

Законопроект содержит информацию о конкретных льготах, которые не будут доступны гражданам Украины, не работающим в Польше, например, когда речь идет о реабилитации, программах лечения наркомании, программах здравоохранения, покрытии расходов на лекарства, отпускаемые по рецепту, и многих-многих других льготах, включая услуги по лечению катаракты и стоматологические услуги 

– сказал Богуцкий.

Он подчеркнул, что "законопроект не идеален", а президентский законопроект предлагает лучшие решения, которые "еще больше усиливают систему".

Руководитель президентского офиса объявил, что в понедельник председателю Сейма будут поданы два законодательных предложения. Одно касается "продления срока, после которого иностранцы, включая граждан Украины, смогут подать заявление на получение польского гражданства, что является абсолютным исключением".

Второй законопроект будет касаться "внесения изменений в Уголовный кодекс и Закон об Институте национальной памяти, чтобы преследовать любого, кто пытается или хочет распространять идеологию Бандеры на территории Республики Польша, или кто хочет увековечить ложь о Волыни", – объявил Богуцкий.

Он также объявил, что президент отзовет свой законопроект, который был подан в Сейм после августовского вето.

Антонина Туманова

ПолитикаНовости МираНаши за границей
