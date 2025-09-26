Президент Польши подписал закон о помощи украинцам, но с ограничениями

Президент Республики Польша Кароль Навроцкий подписал закон о помощи гражданам Украины. Об этом сообщил в пятницу руководитель президентской канцелярии Збигнев Богуцкий, передает УНН со ссылкой на Польское радио.

Детали

Богуцкий также объявил, что в понедельник в Сейм будут поданы два законопроекта: один о продлении срока, после которого иностранцы могут подавать заявки на получение польского гражданства, и другой о преследовании бандеровской идеологии.

Предыдущими вето президент Республики Польша заставил правительство, премьер-министра Дональда Туска, работать и представлять решения, которые не были идеальными, но однозначно лучшими. В случае с украинским законом он заставил его ограничить льготы для граждан Украины, особенно тех, кто не работает в Республике Польша – подчеркнул Богуцкий.

Это очень четкое послание от Президента. Это последний законопроект, подписанный Президентом в этой формуле помощи, специальной помощи, исключительной помощи, потому что сегодня нет никакого основания и никакой причины для продолжения такого рода действий. Я считаю, что это невероятно важно, и это также четкое послание, так же как три президентских вето были четким посланием, что заставило правительство наконец взяться за работу и внести изменения в плохие законы. И именно это произошло, поэтому давление в этом случае имеет смысл - заявил руководитель канцелярии президента Польши.

Богуцкий также отметил, что решения, содержащиеся в этом законе, "фактически означают конец туризма из Украины за счет польских налогоплательщиков".

Законопроект содержит информацию о конкретных льготах, которые не будут доступны гражданам Украины, не работающим в Польше, например, когда речь идет о реабилитации, программах лечения наркомании, программах здравоохранения, покрытии расходов на лекарства, отпускаемые по рецепту, и многих-многих других льготах, включая услуги по лечению катаракты и стоматологические услуги – сказал Богуцкий.

Он подчеркнул, что "законопроект не идеален", а президентский законопроект предлагает лучшие решения, которые "еще больше усиливают систему".

Руководитель президентского офиса объявил, что в понедельник председателю Сейма будут поданы два законодательных предложения. Одно касается "продления срока, после которого иностранцы, включая граждан Украины, смогут подать заявление на получение польского гражданства, что является абсолютным исключением".

Второй законопроект будет касаться "внесения изменений в Уголовный кодекс и Закон об Институте национальной памяти, чтобы преследовать любого, кто пытается или хочет распространять идеологию Бандеры на территории Республики Польша, или кто хочет увековечить ложь о Волыни", – объявил Богуцкий.

Он также объявил, что президент отзовет свой законопроект, который был подан в Сейм после августовского вето.