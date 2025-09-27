В Польше анонсировали законопроект против "бандеризма"

$41.490.08
48.710.05
ukenru
26 сентября, 14:33 • 20294 просмотра
Пять долгожданных кинопремьер октября, которые нельзя пропустить: что посмотретьVideo
Эксклюзив
26 сентября, 14:01 • 37655 просмотра
Выборы в Молдове: к чему может привести реванш пророссийских сил
26 сентября, 13:31 • 19426 просмотра
Украина готова присоединиться к проекту "Стена дронов": технические команды для подготовки может отправить прямо сейчасPhoto
26 сентября, 12:45 • 19804 просмотра
Зеленский попросил Трампа предоставить Украине ракеты Tomahawk на закрытой встрече в ООН – TelegraphVideo
Эксклюзив
26 сентября, 09:46 • 22551 просмотра
Экономист прокомментировал мораторий на отключение света и газа в прифронтовых регионах
Эксклюзив
26 сентября, 09:25 • 21867 просмотра
Суд рассмотрит ходатайство об отмене постановления о закрытии дела против главного юриста НБУ ЗимыPhoto
26 сентября, 09:01 • 36822 просмотра
Чемпионат мира по футболу U-20: Украина уже в эту субботу стартует на турнире матчем против Южной КореиVideo
Эксклюзив
26 сентября, 06:40 • 40935 просмотра
Осенний авитаминоз: почему организму не хватает витаминов и как поддержать здоровьеPhoto
Эксклюзив
26 сентября, 05:30 • 45041 просмотра
Инвестиции в ценные бумаги, доступные каждому: советы от финтехэксперта Елены Соседки
25 сентября, 17:19 • 28987 просмотра
В Украине планируют увеличить зарплаты медикам на территориях активных и возможных боевых действий: сколько будут получать
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+7°
0.6м/с
77%
763мм
Популярные новости
Вражеский БПЛА попал в крышу мебельного магазина в Харькове, есть пострадавшие26 сентября, 15:06 • 3514 просмотра
Украина спасла еще троих молодых людей из оккупации: в ОП раскрыли детали26 сентября, 15:36 • 4424 просмотра
Число пострадавших от удара вражеского БпЛА в Харькове возросло до четырех26 сентября, 15:48 • 5340 просмотра
Сейчас на столе выгодное для Украины мирное соглашение, если они не согласятся, то россия захватит всю страну - лукашенко26 сентября, 16:04 • 5678 просмотра
Заставляют драться до смерти или бросают в ямы без воды и еды: оккупанты сформировали мобильные группы для расправы над дезертирами26 сентября, 16:16 • 4586 просмотра
публикации
Выборы в Молдове: к чему может привести реванш пророссийских сил
Эксклюзив
26 сентября, 14:01 • 37655 просмотра
День американских блинов: топ невероятно вкусных рецептов приготовления панкейковPhoto26 сентября, 12:18 • 28332 просмотра
Чемпионат мира по футболу U-20: Украина уже в эту субботу стартует на турнире матчем против Южной КореиVideo26 сентября, 09:01 • 36822 просмотра
Осенний авитаминоз: почему организму не хватает витаминов и как поддержать здоровьеPhoto
Эксклюзив
26 сентября, 06:40 • 40935 просмотра
Инвестиции в ценные бумаги, доступные каждому: советы от финтехэксперта Елены Соседки
Эксклюзив
26 сентября, 05:30 • 45041 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Петер Сийярто
Метте Фредериксен
Олег Синегубов
Актуальные места
Украина
Венгрия
Государственная граница Украины
Соединённые Штаты
Дания
Реклама
УНН Lite
Пять долгожданных кинопремьер октября, которые нельзя пропустить: что посмотретьVideo26 сентября, 14:33 • 20294 просмотра
Голливуд выступил против бойкота израильских кинематографистов26 сентября, 09:12 • 27741 просмотра
53-летнего актера Сашу Барона Коэна после развода заметили на свидании с 27-летней моделью OnlyFansPhoto26 сентября, 07:07 • 33448 просмотра
Финал анимационной трилогии о Человеке-пауке перенес релиз на неделю25 сентября, 10:47 • 36205 просмотра
Поддельные куклы Labubu составили 90% контрафактных игрушек в Великобритании25 сентября, 06:17 • 43992 просмотра
Актуальное
Facebook
Северный поток
E-6 Mercury
Детонатор
Боеприпасы

В Польше анонсировали законопроект против "бандеризма"

Киев • УНН

 • 238 просмотра

Президент Польши Кароль Навроцкий намерен на следующей неделе подать в Сейм законопроект, предусматривающий изменения в Уголовный кодекс и закон об Институте национальной памяти для наказания за распространение "бандеризма" или "волынской лжи".

В Польше анонсировали законопроект против "бандеризма"

Президент Польши Кароль Навроцкий намерен на следующей неделе подать в Сейм законопроект о запрете идеологии так называемого "бандеризма". Об этом в пятницу, 26 сентября, сообщил глава канцелярии польского президента Збигнев Богуцкий, передает УНН со ссылкой на РАР.  

Детали

По словам Богуцкого, в понедельник, 29 сентября, маршалу Сейма будут поданы две президентские законодательные инициативы. Одна из них касается "продления срока, после которого иностранцы, включая граждан Украины, смогут подавать заявки на получение польского гражданства, что, как он отметил, является чем-то абсолютно исключительным".

Второй проект будет касаться внесения изменений в Уголовный кодекс и Закон об Институте национальной памяти, чтобы привлечь к ответственности всех тех, кто пытается или хочет распространять бандеровщину на территории Республики Польша или хочет увековечить волынскую ложь

- сказал Богуцкий.

Он также предупредил, что "президент Республики Польша не позволит себя шантажировать и не позволит шантажировать поляков".

Напомним

В конце августа Навроцкий объявил о законодательной инициативе об изменениях в уголовный кодекс, которая приравняет "бандеровский символ" к нацистской и коммунистической символике.  

Президент Польши подписал закон о помощи украинцам, но с ограничениями26.09.25, 19:42 • 2344 просмотра

Вита Зеленецкая

ПолитикаНовости Мира
Кароль Навроцкий
Украина
Польша