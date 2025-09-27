В Польше анонсировали законопроект против "бандеризма"
Киев • УНН
Президент Польши Кароль Навроцкий намерен на следующей неделе подать в Сейм законопроект, предусматривающий изменения в Уголовный кодекс и закон об Институте национальной памяти для наказания за распространение "бандеризма" или "волынской лжи".
Президент Польши Кароль Навроцкий намерен на следующей неделе подать в Сейм законопроект о запрете идеологии так называемого "бандеризма". Об этом в пятницу, 26 сентября, сообщил глава канцелярии польского президента Збигнев Богуцкий, передает УНН со ссылкой на РАР.
Детали
По словам Богуцкого, в понедельник, 29 сентября, маршалу Сейма будут поданы две президентские законодательные инициативы. Одна из них касается "продления срока, после которого иностранцы, включая граждан Украины, смогут подавать заявки на получение польского гражданства, что, как он отметил, является чем-то абсолютно исключительным".
Второй проект будет касаться внесения изменений в Уголовный кодекс и Закон об Институте национальной памяти, чтобы привлечь к ответственности всех тех, кто пытается или хочет распространять бандеровщину на территории Республики Польша или хочет увековечить волынскую ложь
Он также предупредил, что "президент Республики Польша не позволит себя шантажировать и не позволит шантажировать поляков".
Напомним
В конце августа Навроцкий объявил о законодательной инициативе об изменениях в уголовный кодекс, которая приравняет "бандеровский символ" к нацистской и коммунистической символике.
