Президент Польши заявил о «недостатке благодарности полякам» от Украины

Эксклюзив
14:11 • 21976 просмотра
В Раде предложили создать "реестр дропов": в чем заключается основная идея законопроекта и когда его рассмотрит комитет
12:47 • 31012 просмотра
Атака рф обесточила восемь шахт на Днепропетровщине, более 2500 горняков оказались под землей - Минэнерго
6 ноября, 12:10 • 22452 просмотра
Украину накроет антициклон 7 ноября: синоптик прогнозирует сухую и теплую погоду
6 ноября, 11:26 • 22867 просмотра
Зеленский подписал новые санкции против рф и анонсировал очередные решения СНБО: чего касается
Эксклюзив
6 ноября, 08:00 • 47552 просмотра
Помощь в размере 50 тысяч гривен не повысит желание иметь детей: демограф объяснила, в чем проблема
6 ноября, 07:22 • 34265 просмотра
россия снова атаковала железную дорогу в Украине: поезда на востоке меняют маршруты и задерживаются
5 ноября, 21:56 • 37430 просмотра
путин просил урегулировать войну в Украине - Трамп о последнем разговоре с главой рф
5 ноября, 20:20 • 49936 просмотра
Гуманитарную поездку Анджелины Джоли в Херсон прервали сотрудники ТЦК: что известно об инциденте с охранником звезды
5 ноября, 17:06 • 38942 просмотра
В Украине 6 ноября введут графики отключений света во всех регионах – Укрэнерго
Эксклюзив
5 ноября, 15:51 • 32702 просмотра
Часть домов в Киеве подключается к отоплению согласно индивидуальному решению жильцов - КГГА
Эксклюзивы
Кинбурнская коса разрушена: экологи и военные сообщают о катастрофических последствиях6 ноября, 09:24 • 18052 просмотра
В Киеве расследуют исчезновение начальника отделения полиции и арестованных средств6 ноября, 09:36 • 16353 просмотра
Оффшорные схемы: как компания с российским следом AAL Group Ltd легализовалась в ОАЭ и получила доступ к украинским вертолетамPhoto6 ноября, 09:50 • 28798 просмотра
Как правильно стирать зимние куртки: советы для пуховых, шерстяных и синтетических моделейPhoto6 ноября, 10:56 • 26432 просмотра
В Украине запускают программу "Деньги ходят за учителем": что это и какие условия для педагогов13:00 • 16835 просмотра
Меган Маркл возвращается к актерской деятельности спустя восемь лет после ухода из ГолливудаPhoto6 ноября, 07:34 • 25701 просмотра
Ким Кардашьян обвиняет ChatGPT в своих проваленных экзаменах на адвокатаVideo5 ноября, 15:25 • 26062 просмотра
Звезда «Мстителей» Себастиан Стэн говорит, что киновселенная Marvel сформировала его как актера5 ноября, 14:19 • 27901 просмотра
Роберт Паттинсон раскрыл детали изнурительных съемок "Дюны 3" в пустыне5 ноября, 08:51 • 44366 просмотра
Исполнитель роли Цукерберга всколыхнул мир селебрити: Джесси Айзенберг заявил, что готов пожертвовать почку незнакомцу4 ноября, 16:38 • 48446 просмотра
Президент Польши заявил о «недостатке благодарности полякам» от Украины

Киев • УНН

 • 1274 просмотра

Кароль Навроцкий подчеркнул, что поддержка Украины не освобождает его от обязанности отстаивать интересы Варшавы. Он упомянул об отсутствии благодарности, нерешенных вопросах эксгумации и кризисе с сельскохозяйственной продукцией.

Президент Польши заявил о «недостатке благодарности полякам» от Украины

Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что Польша поддерживает Украину, на которую напала Россия, но это не освобождает его от ответственности за отстаивание интересов Варшавы в двусторонних отношениях с Киевом. Об этом сообщает Polityka, передает УНН.

Подробности

Помощь Украине и четкая позиция относительно того, кого мы поддерживаем в этом конфликте после нападения РФ на Украину, не освобождает меня, как президента Польши, от обязанности требовать решения польских вопросов на международной арене в отношениях с Украиной

- сказал Навроцкий.

Он подчеркнул, что некоторые действия украинской стороны "не оставляют его равнодушным".

"Отсутствие благодарности польскому народу, нерешенные вопросы эксгумации на Волыни или кризис с сельскохозяйственной продукцией, заполонившей Польшу, – это вопросы, которые остаются важными. Можно поддерживать Украину и стоять на стороне польской государственной политики", - добавил Навроцкий.

Напомним

Президент Польши Кароль Навроцкий подал в Сейм законопроект о запрете идеологии так называемого "бандеризма".

Павел Башинский

ПолитикаНаши за границей
Война в Украине
Кароль Навроцкий
Варшава
Украина
Польша