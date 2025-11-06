Президент Польши заявил о «недостатке благодарности полякам» от Украины
Киев • УНН
Кароль Навроцкий подчеркнул, что поддержка Украины не освобождает его от обязанности отстаивать интересы Варшавы. Он упомянул об отсутствии благодарности, нерешенных вопросах эксгумации и кризисе с сельскохозяйственной продукцией.
Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что Польша поддерживает Украину, на которую напала Россия, но это не освобождает его от ответственности за отстаивание интересов Варшавы в двусторонних отношениях с Киевом. Об этом сообщает Polityka, передает УНН.
Подробности
Помощь Украине и четкая позиция относительно того, кого мы поддерживаем в этом конфликте после нападения РФ на Украину, не освобождает меня, как президента Польши, от обязанности требовать решения польских вопросов на международной арене в отношениях с Украиной
Он подчеркнул, что некоторые действия украинской стороны "не оставляют его равнодушным".
"Отсутствие благодарности польскому народу, нерешенные вопросы эксгумации на Волыни или кризис с сельскохозяйственной продукцией, заполонившей Польшу, – это вопросы, которые остаются важными. Можно поддерживать Украину и стоять на стороне польской государственной политики", - добавил Навроцкий.
Напомним
