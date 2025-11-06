Президент Польши заявил о «недостатке благодарности полякам» от Украины

Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что Польша поддерживает Украину, на которую напала Россия, но это не освобождает его от ответственности за отстаивание интересов Варшавы в двусторонних отношениях с Киевом. Об этом сообщает Polityka, передает УНН.

Подробности

Помощь Украине и четкая позиция относительно того, кого мы поддерживаем в этом конфликте после нападения РФ на Украину, не освобождает меня, как президента Польши, от обязанности требовать решения польских вопросов на международной арене в отношениях с Украиной - сказал Навроцкий.

Он подчеркнул, что некоторые действия украинской стороны "не оставляют его равнодушным".

"Отсутствие благодарности польскому народу, нерешенные вопросы эксгумации на Волыни или кризис с сельскохозяйственной продукцией, заполонившей Польшу, – это вопросы, которые остаются важными. Можно поддерживать Украину и стоять на стороне польской государственной политики", - добавил Навроцкий.

Напомним

Президент Польши Кароль Навроцкий подал в Сейм законопроект о запрете идеологии так называемого "бандеризма".