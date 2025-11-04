Ірландія скорочує термін проживання українців у державному житлі до 30 днів
Київ • УНН
Уряд Ірландії скоротив термін проживання новоприбулих українців у державному житлі з 90 до 30 днів. Також запроваджуються щотижневі фінансові внески за проживання для шукачів притулку, які працюють.
Уряд Ірландії ухвалив рішення скоротити термін проживання новоприбулих українців у державному житлі з 90 до 30 днів. Про це інформує національний мовник RTE, передає УНН.
Деталі
Раніше українці, які рятувалися від війни, могли проживати у державному житлі до 90 днів. Втім, за підрахунками уряду, якщо нинішні темпи збережуться - коли близько 50 осіб щодня потребують тимчасового розміщення, вільні місця можуть закінчитися вже до кінця цього місяця.
Окрім цього, підкомітет погодив запровадження щотижневих фінансових внесків за проживання у державному житлі для шукачів притулку, які працюють.
За словами міністра юстиції Джима ОʼКаллагана, механізм буде розроблено спільно з міністром-державним секретарем Колмом Брофі та представлений урядовим партіям у найближчі тижні перед передачею до Кабінету для остаточного затвердження.
Зазначається, що плата для мешканців центрів системи IPAS (Міжвідомча служба з надання притулку) може становити від €15 до €238 на тиждень, залежно від доходу.
Зрештою, це буде рішення уряду, але ми рекомендуємо ці пропозиції і вважаємо їх доречними
ОʼКаллагана також визнав, що кількість українців, які прибувають до Ірландії, суттєво зросла з вересня, і зазначив, що понад 100 тис. українців прибули з 2022 року, близько 80 тис. перебувають у країні нині.
