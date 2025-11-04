Ирландия сокращает срок проживания украинцев в государственном жилье до 30 дней

ukenru
3 ноября, 17:51 • 12492 просмотра
Завтра в ряде регионов Украины будут отключать свет: когда и сколько очередей
Эксклюзив
3 ноября, 16:38 • 33543 просмотра
На чем можно сэкономить при воспитании ребенка во время войны: лайфхаки для мам малышей от 0 до 16 летPhoto
3 ноября, 15:27 • 25449 просмотра
Судье, совершившей смертельное ДТП на Прикарпатье, избрали меру пресечения
Эксклюзив
3 ноября, 14:53 • 27353 просмотра
Пахнет советским прошлым: экономист рассказал, почему не стоит сокращать количество аптек в Украине
3 ноября, 14:21 • 24958 просмотра
Что будет с помощью Украины от ЕС в последующих годах и есть ли связь с МВФ - ответ Еврокомиссии
Эксклюзив
3 ноября, 14:12 • 33859 просмотра
Незадекларированная сожительница и кольцо за 700 тысяч гривен: НАПК должно проверить образ жизни и.о. ректора ГБТУ Андрея КудряшоваPhoto
3 ноября, 13:44 • 17161 просмотра
Почему графики отключений света могут меняться в течение дня: в Минэнерго дали разъяснения
Эксклюзив
3 ноября, 13:00 • 15256 просмотра
Уровень вакцинации детей в Украине остается ниже рекомендованного
3 ноября, 08:56 • 29276 просмотра
Зеленский подписал закон о бронировании работников ОПК с проблемами с воинским учетом: какие новые правила
3 ноября, 08:49 • 33816 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ и объектов логистики армии рф в Луганской области
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Популярные новости
В Беларуси заявили о готовности миротворцев к переброске в Украину3 ноября, 14:58 • 11839 просмотра
Ким Кардашьян усомнилась в высадке на Луну. В NASA ответили3 ноября, 15:33 • 16611 просмотра
Зеленский анонсировал полную зачистку Купянска, где осталось около 60 оккупантов3 ноября, 17:31 • 6334 просмотра
Иранский лидер выдвинул Трампу ультиматум, углубляющий напряженность на Ближнем Востоке3 ноября, 18:15 • 4104 просмотра
Удар рф по Днепропетровщине, где погибли гражданские и военные: определенные должностные лица отстранены от занимаемых должностей18:37 • 7058 просмотра
публикации
На чем можно сэкономить при воспитании ребенка во время войны: лайфхаки для мам малышей от 0 до 16 летPhoto
Эксклюзив
3 ноября, 16:38 • 33549 просмотра
Незадекларированная сожительница и кольцо за 700 тысяч гривен: НАПК должно проверить образ жизни и.о. ректора ГБТУ Андрея КудряшоваPhoto
Эксклюзив
3 ноября, 14:12 • 33860 просмотра
Горячие линии банков: как позвонить в ОщадБанк, ПриватБанк, СенсБанк или МоноБанк3 ноября, 12:30 • 31773 просмотра
Где посмотреть график отключения света в 2025: полезные советы3 ноября, 10:27 • 46172 просмотра
Бильчук и "Ростех": как руководитель Госавиаслужбы открыл путь компании с российскими связями к ремонтной документации украинских вертолетов3 ноября, 08:40 • 53078 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляйен
Денис Шмыгаль
Шон Даффи
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Италия
Польша
Реклама
УНН Lite
Ким Кардашьян усомнилась в высадке на Луну. В NASA ответили3 ноября, 15:33 • 16617 просмотра
Сидни Суини появилась на гонках NASCAR после ссоры с экс-женихомPhoto3 ноября, 10:50 • 21761 просмотра
Бритни Спирс исчезла из Instagram после серии постов о бывшем муже3 ноября, 10:05 • 31750 просмотра
Деми Мур, Пэрис Хилтон и Кристен Уиг поразили «голыми» образами на гала-вечере LACMA Art+FilmPhoto2 ноября, 15:41 • 32645 просмотра
Телеведущая Леся Никитюк вместе с женихом покрестила сынаVideo1 ноября, 13:37 • 53799 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
ТикТок
Дипломатка

Ирландия сокращает срок проживания украинцев в государственном жилье до 30 дней

Киев • УНН

 • 902 просмотра

Правительство Ирландии сократило срок проживания новоприбывших украинцев в государственном жилье с 90 до 30 дней. Также вводятся еженедельные финансовые взносы за проживание для работающих просителей убежища.

Ирландия сокращает срок проживания украинцев в государственном жилье до 30 дней

Правительство Ирландии приняло решение сократить срок проживания новоприбывших украинцев в государственном жилье с 90 до 30 дней. Об этом информирует национальный вещатель RTE, передает УНН.

Детали

Ранее украинцы, спасавшиеся от войны, могли проживать в государственном жилье до 90 дней. Впрочем, по подсчетам правительства, если нынешние темпы сохранятся - когда около 50 человек ежедневно нуждаются во временном размещении, свободные места могут закончиться уже к концу этого месяца.

Кроме этого, подкомитет согласовал введение еженедельных финансовых взносов за проживание в государственном жилье для ищущих убежище, которые работают.

По словам министра юстиции Джима О'Каллагана, механизм будет разработан совместно с министром-государственным секретарем Колмом Брофи и представлен правительственным партиям в ближайшие недели перед передачей в Кабинет для окончательного утверждения.

Отмечается, что плата для жителей центров системы IPAS (Межведомственная служба по предоставлению убежища) может составлять от €15 до €238 в неделю, в зависимости от дохода.

В конце концов, это будет решение правительства, но мы рекомендуем эти предложения и считаем их уместными

- сказал министр.

О'Каллаган также признал, что количество украинцев, прибывающих в Ирландию, существенно возросло с сентября, и отметил, что более 100 тыс. украинцев прибыли с 2022 года, около 80 тыс. находятся в стране сейчас.

Напомним

Швейцария ограничивает предоставление статуса защиты украинцам, проживавшим за пределами зон боевых действий. Более того, для лиц из Волынской, Ровенской, Львовской, Тернопольской, Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областей, возможна даже депортация.

В Германии предлагают ограничить въезд молодых украинских мужчин в ЕС24.10.25, 06:07 • 6945 просмотров

Вита Зеленецкая

Наши за границей
Государственный бюджет
Военное положение
Война в Украине
Республика Ирландия
Швейцария