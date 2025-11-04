Ирландия сокращает срок проживания украинцев в государственном жилье до 30 дней
Киев • УНН
Правительство Ирландии сократило срок проживания новоприбывших украинцев в государственном жилье с 90 до 30 дней. Также вводятся еженедельные финансовые взносы за проживание для работающих просителей убежища.
Правительство Ирландии приняло решение сократить срок проживания новоприбывших украинцев в государственном жилье с 90 до 30 дней. Об этом информирует национальный вещатель RTE, передает УНН.
Детали
Ранее украинцы, спасавшиеся от войны, могли проживать в государственном жилье до 90 дней. Впрочем, по подсчетам правительства, если нынешние темпы сохранятся - когда около 50 человек ежедневно нуждаются во временном размещении, свободные места могут закончиться уже к концу этого месяца.
Кроме этого, подкомитет согласовал введение еженедельных финансовых взносов за проживание в государственном жилье для ищущих убежище, которые работают.
По словам министра юстиции Джима О'Каллагана, механизм будет разработан совместно с министром-государственным секретарем Колмом Брофи и представлен правительственным партиям в ближайшие недели перед передачей в Кабинет для окончательного утверждения.
Отмечается, что плата для жителей центров системы IPAS (Межведомственная служба по предоставлению убежища) может составлять от €15 до €238 в неделю, в зависимости от дохода.
В конце концов, это будет решение правительства, но мы рекомендуем эти предложения и считаем их уместными
О'Каллаган также признал, что количество украинцев, прибывающих в Ирландию, существенно возросло с сентября, и отметил, что более 100 тыс. украинцев прибыли с 2022 года, около 80 тыс. находятся в стране сейчас.
Напомним
Швейцария ограничивает предоставление статуса защиты украинцам, проживавшим за пределами зон боевых действий. Более того, для лиц из Волынской, Ровенской, Львовской, Тернопольской, Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областей, возможна даже депортация.
