В Германии предлагают ограничить въезд молодых украинских мужчин в ЕС

В Германии растет политическое напряжение из-за увеличения количества молодых украинцев, прибывающих после смягчения ограничений на выезд из Украины. Об этом информирует УНН со ссылкой на издание Bild.

Детали

Отмечается, что после того как Киев в конце августа отменил запрет на выезд для мужчин 18–22 лет, количество заявок на получение защиты в Германии выросло с около 100 до тысячи в неделю. Это вызвало обеспокоенность региональных органов власти, особенно в Баварии, где усиливаются требования более жесткого контроля миграции.

Мы должны контролировать и значительно сократить быстро растущий приток молодых людей из Украины. Поэтому ЕС и Берлин должны повлиять на Украину, чтобы она изменила смягченные правила выезда. Никому не поможет, если все больше молодых людей из Украины будут приезжать в Германию, вместо того чтобы защищать свою родину - заявил Премьер-министр Баварии и лидер Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зёдер.

Политик напомнил, что Германия уже оказывает значительную поддержку Украине - оружием, финансами и гуманитарной помощью. В то же время, по его словам, обороноспособность государства зависит и от наличия собственных солдат.

Наша солидарность неизменна, но она должна сопровождаться ответственностью с обеих сторон. Если добровольно это не будет решено, Европейский Союз должен пересмотреть действие директивы о массовом притоке беженцев - добавил он.

Предлагается также увеличить количество отказов в предоставлении убежища и создать специальные центры для депортации. Эти инициативы обсуждаются в контексте более широкой дискуссии о нагрузке на социальную систему.

С начала полномасштабного вторжения России в Германию прибыли более 1,2 млн украинцев. Около половины из них трудоспособны, однако работу получили лишь некоторые. При этом украинские беженцы сразу получают гражданскую помощь, тогда как другие мигранты – только после рассмотрения заявки на убежище.

Коалиционное соглашение правительства ФРГ предусматривает, что новые украинцы будут получать только базовую помощь – 441 евро вместо 563. Реализация этой нормы пока отложена из-за разногласий между ведомствами, в частности в Министерстве внутренних дел.

Пока Берлин обсуждает этот вопрос, представители ХДС и ХСС требуют отмены преференций для украинцев, а политики из Баварии настаивают на пересмотре европейских директив, которые позволяют украинцам беспрепятственно оставаться в ЕС.

Напомним

Большинство опрошенных немцев выступают против выплаты социальной помощи Bürgergeld украинским беженцам, лишь 17% поддерживают это. 62% немцев считают, что мужчины призывного возраста должны вернуться в Украину.

