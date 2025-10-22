Аренда жилья в европейских столицах: сколько стоит и где самая дорогая

По данным Евростата, во втором квартале 2025 года цены на жилье в ЕС выросли на 5,4%, а арендная плата – на 3,2% по сравнению с аналогичным кварталом 2024 года. По сравнению с первым кварталом 2025 года цены на жилье выросли на 1,6%, а арендная плата – на 0,7%. Лидером среди самых высоких цен на аренду остаются Лондон и Париж. УНН рассказывает, как выросли цены на аренду квартир в столицах Европы, какова стоимость аренды жилья и где она самая дорогая.

Между 2010 годом и вторым кварталом 2025 года цены на жилье в ЕС выросли на 60,5%, а арендная плата – на 28,8%. Хотя арендная плата стабильно росла, цены на жилье имели более разнообразную тенденцию, демонстрируя поразительный рост между первым кварталом 2015 года и третьим кварталом 2022 года, после чего произошло небольшое падение и стабилизация, прежде чем снова начать расти в 2024 году. Цены на жилье росли в течение 6 кварталов подряд.

Аренда жилья в Лондоне - лидер среди самых дорогих столиц

В британской столице перед масштабным вторжением средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры составляла 1775 евро. Теперь цена аренды составляет от 1900 евро до 2300 евро. Аренда двухкомнатной квартиры обойдется уже от 2700 евро до почти 4 тыс. евро.

Высокий спрос по сравнению с ограниченным предложением: одним из основных факторов, способствующих дефициту недвижимости для аренды в Великобритании, является резкий дисбаланс между спросом и предложением. Рост населения, урбанизация и изменение образа жизни привели к резкому росту спроса на аренду жилья.

По данным Управления национальной статистики (ONS), средняя арендная плата в Великобритании выросла на 9% за 12 месяцев до февраля по сравнению с 8,5% в январе.

Стоимость аренды жилья в Париже - стабильно высокая из-за туристического спроса

В столице Франции цена на аренду жилья почти не изменилась из-за высокого туристического спроса. Стоимость аренды однокомнатной квартиры в Париже обойдется около 1300-1400 евро в месяц.

Отметим, что по данным Евростата, цены на аренду жилья в Париже даже упали, хоть и не существенно - на 0,2%.

Двухкомнатную квартиру в столице Франции можно арендовать от 1900 евро до 3500 евро. Конечно, можно найти варианты и за более чем 4 тыс. евро, но это уже зависит от района города.

Аренда жилья в Дублине - стремительный рост цен из-за дефицита предложения

Согласно данным Евростата, стоимость аренды жилья в столице Ирландии, Дублине, начиная с 2010 года выросла на 117%. Сейчас арендовать однокомнатную квартиру в Дублине стоит в среднем 1400-1500 евро, хотя можно найти и более дешевые варианты, которые обойдутся в 700-900 евро в месяц.

Аренда двухкомнатной квартиры в Дублине начинается в среднем от 2500 евро, однако, как и в других странах, все зависит от расположения жилья. В частности, можно найти варианты за 1500 евро, а можно и за 4,5 тыс. евро.

Стоимость аренды жилья в Берлине - как Германия пытается сдержать рост цен

С началом полномасштабного вторжения большое количество украинцев нашло убежище в Германии. Однако из-за большого потока мигрантов эта страна переживает острый дефицит жилья.

Сейчас Германия переживает острый дефицит жилья, поэтому цены на аренду достигают рекордно высокого уровня (например, цены на аренду стандартной однокомнатной квартиры в Берлине по состоянию на сентябрь 2025 года стартуют от 700 евро).

В Германии законодательство в большей степени ориентировано на защиту прав арендаторов, поэтому арендодатели очень тщательно выбирают, кому сдавать свое жилье. Краткосрочная аренда на один месяц практически невозможна – безусловное предпочтение отдается долгосрочной аренде. Стоимость аренды состоит из двух частей: ежемесячной платы за аренду и предоплаты за коммунальные услуги.

Как уже отмечалось, стоимость аренды жилья в Берлине стартует от 700 евро и может достигать 1500 евро за однокомнатную квартиру.

Двухкомнатная квартира стартует уже от 1700 евро до 2200 евро. Отметим, что по информации Евростата, в 2024 году цены на жилье в Германии выросли меньше, чем инфляция.

Аренда жилья в Варшаве - более доступная альтернатива для украинцев

Варшавский рынок аренды считается одним из самых стабильных в Центральной Европе, однако и одним из самых дорогих в регионе. Сюда приезжают не только украинцы, но и студенты и специалисты со всего мира, поэтому конкуренция за жилье значительна.

Начиная с 2010 года цены на аренду жилья в Польше выросли на 104%. За однокомнатную квартиру в Варшаве просят от 4400 злотых до 5900 злотых (999 евро - 1300 евро).

Аренда двухкомнатной квартиры обойдется от 1400 евро до 2 тыс. евро.

Другие страны Европы

Как уже отмечалось выше, по сравнению со II кварталом прошлого года, в 2025 году цены на аренду жилья выросли на 3,2%. Если сравнивать с первым кварталом этого года, арендная плата подорожала на 0,7%.

В период 2010-2025 годов этот показатель вырос в 26 странах Европейского Союза.

Больше всего аренда подорожала в:

Эстонии (+218%);

Литве (+192%);

Венгрии (+125%).

Греция – единственная страна, где цены на аренду снизились (-9%).

Кроме того, дешевле всего снимать однокомнатную квартиру в македонском Скопье - 250 евро в месяц. Цена практически не изменилась в последние годы.

