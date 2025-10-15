$41.750.14
Airbnb и Booking.com приготовиться: в ЕС на фоне кризиса с жильем готовят правила краткосрочной аренды

Киев • УНН

 • 450 просмотра

Еврокомиссия предложит правила для краткосрочной аренды через платформы типа Airbnb, чтобы противостоять социальному кризису доступного жилья. Первый комиссар ЕС по вопросам жилья Дэн Йоргенсен отметил, что этот вопрос является компетенцией ЕС.

Airbnb и Booking.com приготовиться: в ЕС на фоне кризиса с жильем готовят правила краткосрочной аренды

Еврокомиссия, исполнительный орган ЕС, предложит правила для решения «огромной проблемы» краткосрочной аренды через такие платформы, как Airbnb и Booking.com, стремясь противостоять «социальному кризису» для людей, которые борются за то, чтобы позволить себе жилье, заявил первый в истории комиссар ЕС по вопросам жилья Дэн Йоргенсен в интервью The Guardian и другим европейским газетам, пишет УНН.

Детали

Дэн Йоргенсен заявил, что политикам в Брюсселе пришло время серьезно отнестись к вопросу жилья или уступить место антиевропейским популистам, которые, по его словам, не имеют ответов на проблему дефицита доступного жилья.

«Если мы, как политики, не отнесемся к этому вопросу серьезно и не признаем, что это социальная проблема, требующая действий, тогда… победят антиевропейские популисты», – сказал он, добавив, что Брюссель до сих пор «не смог справиться» с некоторыми ключевыми элементами жилищного кризиса.

Йоргенсену, датскому социал-демократу, было поручено разработать первый в истории ЕС план доступного жилья, который, как ожидается, будет обнародован в декабре. Он сказал, что публикацию перенесли с 2026 года, ссылаясь на срочность необходимости отреагировать на «социальный кризис».

В ЕС анонсировали план по жилью для борьбы со спекуляциями и краткосрочной арендой29.09.25, 15:57 • 3313 просмотров

Брюссель традиционно держался в стороне от жилищной политики, но Йоргенсен настаивает, что это вопрос ЕС. «Будущий план жилищного строительства будет охватывать сферы, где [жилье] действительно является европейской компетенцией, и где мы до сих пор не смогли достичь результатов... Одна из таких сфер - это краткосрочная аренда, где нам действительно необходимо больше европейских правил», - сказал он.

Краткосрочная аренда жилья, через Airbnb и другие веб-сайты, как отмечается, переживает бум в европейских городах в последние годы и ее обвиняют в повышении арендной платы, вытеснении местных жителей из исторических центров и превращении жилых районов в туристические зоны. Йоргенсен заявил, что краткосрочная аренда является «огромной проблемой во многих городах», но не назвал конкретных веб-сайтов и не описал подробно никаких предложений.

Обеспокоенность по поводу краткосрочной аренды возникла на фоне общего роста арендной платы и ипотеки. По данным статистического агентства ЕС Евростат, между 2010 и 2023 годами цены на жилье в ЕС выросли на 48%, а арендная плата – на 22%, тогда как инфляция выросла на 36%. Некоторые арендаторы и потенциальные покупатели увидели гораздо более резкий рост: за тот же период арендная плата в Эстонии выросла на 211%, в Литве – на 169%, а в Ирландии – на 98%.

К 2023 году почти 9% населения ЕС тратили 40% или более своего дохода на жилье, включая 29% населения Греции, 15% Дании и 13% Германии.

Йоргенсен, которому также поручено снижение цен на энергоносители, заявил, что план ЕС по доступному жилью решит проблему «финансиализации» жилья, поскольку «понятно, что когда жилье становится товаром, чем-то, что используется для спекуляций без необходимости учитывать остальное общество, это, конечно, потенциально создает проблемы». Он отказался обсуждать детали политики, но сказал, что Еврокомиссия изучает, как государства-члены стремились устранить или уменьшить эту проблему, например, требования к застройщикам строить определенный процент доступного жилья.

Еврокомиссия Урсулы фон дер Ляйен имеет некоторые радикальные идеи, которые могут стать испытанием для законодательства ЕС, пишет издание. Испания планирует ввести 100% налога на стоимость недвижимости, приобретенной резидентами стран, не входящих в ЕС, тогда как социалистические депутаты Европарламента хотят, чтобы Еврокомиссия рассмотрела запрет на покупку недвижимости иностранцами.

По словам Йоргенсена, Европейская комиссия также рассматривает вопросы лучшей защиты прав арендаторов, а также ослабления правил государственной помощи, чтобы правительствам было легче субсидировать или предоставлять налоговые льготы жилищным компаниям.

Лидеры ЕС, как сообщается, обсудят вопросы жилья на саммите на следующей неделе, где они смогут изложить свое мнение относительно будущей стратегии. Дипломаты сдержанно приветствовали переговоры, но подчеркнули, что любая европейская точка зрения должна учитывать различия на рынках жилья в 27 государствах-членах.

Пока что депутаты Европарламента от социалистов брали на себя большую часть работы, но некоторые из их идей, вероятно, окажутся спорными, как, например, призыв к выделению 300 миллиардов евро грантов и займов ЕС на жилье, а также предложения по пересмотру фискальных правил ЕС, чтобы поощрить правительства тратить больше средств в этой сфере, отмечает издание.

Йоргенсен отказался назвать какую-либо целевую цифру расходов – «мы говорим о очень, очень больших цифрах» – но сказал, что в некоторых случаях для стимулирования частного капитала понадобятся государственные средства. Он отметил, что страны-члены ЕС уже имеют больше возможностей тратить средства ЕС на жилье, чем в прошлом, ссылаясь на промежуточный пересмотр текущего бюджета, который предусмотрел выделение 15 млрд евро на жилье по сравнению с 7 млрд евро.

Он сказал, что ЕС пора посмотреть на жилье «свежим взглядом», сравнив это с пандемией Covid, когда чрезвычайная ситуация в области здравоохранения вызвала беспрецедентные совместные закупки вакцин. «Так что, как это произошло с кризисом Covid, когда мы оказываемся в новых ситуациях, нам также нужно пересмотреть роль Европейского Союза», – сказал он.

Airbnb интегрирует HotelTonight и расширяет гостиничную стратегию для конкуренции с турагентствами14.10.25, 21:21 • 2438 просмотров

Юлия Шрамко

