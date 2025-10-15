$41.750.14
Airbnb та Booking.com приготуватися: у ЄС на тлі кризи з житлом готують правила короткострокової оренди

Київ • УНН

 • 582 перегляди

Єврокомісія запропонує правила для короткострокової оренди через платформи типу Airbnb, щоб протистояти соціальній кризі доступного житла. Перший комісар ЄС з питань житла Ден Йоргенсен зазначив, що це питання є компетенцією ЄС.

Airbnb та Booking.com приготуватися: у ЄС на тлі кризи з житлом готують правила короткострокової оренди

Єврокомісія, виконавчий орган ЄС, запропонує правила для вирішення "величезної проблеми" короткострокової оренди через такі платформи, як Airbnb та Booking.com, прагнучи протистояти "соціальній кризі" для людей, які борються за те, щоб дозволити собі житло, заявив перший в історії комісар ЄС з питань житла Ден Йоргенсен в інтерв'ю The Guardian та іншим європейським газетам, пише УНН.

Деталі

Ден Йоргенсен заявив, що політикам у Брюсселі настав час серйозно поставитися до питання житла або поступитися місцем антиєвропейським популістам, які, за його словами, не мають відповідей на проблему дефіциту доступного житла.

"Якщо ми, як політики, не поставимося до цього питання серйозно та не визнаємо, що це соціальна проблема, яка потребує дій, тоді… переможуть антиєвропейські популісти", – сказав він, додавши, що Брюссель досі "не зміг справитися" з деякими ключовими елементами житлової кризи.

Йоргенсену, данському соціал-демократу, було доручено розробити перший в історії ЄС план доступного житла, який, як очікується, буде оприлюднено в грудні. Він сказав, що публікацію перенесли з 2026 року, посилаючись на терміновість необхідності відреагувати на "соціальну кризу".

У ЄС анонсували план щодо житла для боротьби зі спекуляціями і короткостроковою орендою29.09.25, 15:57 • 3313 переглядiв

Брюссель традиційно тримався осторонь житлової політики, але Йоргенсен наполягає, що це питання ЄС. "Майбутній план житлового будівництва охоплюватиме сфери, де [житло] дійсно є європейською компетенцією, і де ми досі не змогли досягти результатів... Одна з таких сфер - це короткострокова оренда, де нам дійсно необхідно більше європейських правил", - сказав він.

Короткострокова оренда житла, через Airbnb та інші веб-сайти, як зазначається, переживає бум у європейських містах останніми роками та її звинувачують у підвищенні орендної плати, витісненні місцевих жителів з історичних центрів та перетворенні житлових районів на туристичні зони. Йоргенсен заявив, що короткострокова оренда є "величезною проблемою в багатьох містах", але не назвав конкретних веб-сайтів і не описав детально жодних пропозицій.

Занепокоєння щодо короткострокової оренди виникло на тлі загального зростання орендної плати та іпотеки. За даними статистичного агентства ЄС Євростат, між 2010 і 2023 роками ціни на житло в ЄС зросли на 48%, а орендна плата – на 22%, тоді як інфляція зросла на 36%. Деякі орендарі та потенційні покупці побачили набагато різкіше зростання: за той самий період орендна плата в Естонії зросла на 211%, у Литві – на 169%, а в Ірландії – на 98%.

До 2023 року майже 9% населення ЄС витрачали 40% або більше свого доходу на житло, включаючи 29% населення Греції, 15% Данії та 13% Німеччини.

Йоргенсен, якому також доручено зниження цін на енергоносії, заявив, що план ЄС щодо доступного житла вирішить проблему "фінансіалізації" житла, оскільки "зрозуміло, що коли житло стає товаром, чимось, що використовується для спекуляцій без необхідності враховувати решту суспільства, це, звичайно, потенційно створює проблеми". Він відмовився обговорювати деталі політики, але сказав, що Єврокомісія вивчає, як держави-члени прагнули усунути або зменшити цю проблему, наприклад, вимоги до забудовників будувати певний відсоток доступного житла.

Єврокомісія Урсули фон дер Ляєн має деякі радикальні ідеї, які можуть стати випробуванням для законодавства ЄС, пише видання. Іспанія планує запровадити 100% податку на вартість нерухомості, придбаної резидентами країн, що не входять до ЄС, тоді як соціалістичні депутати Європарламенту хочуть, щоб Єврокомісія розглянула заборону на купівлю нерухомості іноземцями.

За словами Йоргенсена, Європейська комісія також розглядає питання кращого захисту прав орендарів, а також послаблення правил державної допомоги, щоб урядам було легше субсидувати або надавати податкові пільги житловим компаніям.

Лідери ЄС, як повідомляється, обговорять питання житла на саміті наступного тижня, де вони зможуть викласти свою думку щодо майбутньої стратегії. Дипломати стримано вітали переговори, але наголосили, що будь-яка європейська точка зору повинна враховувати відмінності на ринках житла в 27 державах-членах.

Поки що депутати Європарламенту від соціалістів брали на себе більшу частину роботи, але деякі з їхніх ідей, імовірно, виявляться суперечливими, як-от заклик до виділення 300 мільярдів євро грантів та позик ЄС на житло, а також пропозиції щодо перегляду фіскальних правил ЄС, щоб заохотити уряди витрачати більше коштів у цій сфері, зазначає видання.

Йоргенсен відмовився назвати будь-яку цільову цифру витрат – "ми говоримо про дуже, дуже великі цифри" – але сказав, що в деяких випадках для стимулювання приватного капіталу знадобляться державні кошти. Він зазначив, що країни-члени ЄС вже мають більше можливостей витрачати кошти ЄС на житло, ніж у минулому, посилаючись на проміжний перегляд поточного бюджету, який передбачив виділення 15 млрд євро на житло порівняно з 7 млрд євро.

Він сказав, що ЄС час подивитися на житло "свіжим поглядом", порівнявши це з пандемією Covid, коли надзвичайна ситуація в галузі охорони здоров’я спричинила безпрецедентні спільні закупівлі вакцин. "Тож, як це сталося з кризою Covid, коли ми опиняємося в нових ситуаціях, нам також потрібно переглянути роль Європейського Союзу", – сказав він.

Airbnb інтегрує HotelTonight та розширює готельну стратегію для конкуренції з турагентствами14.10.25, 21:21 • 2440 переглядiв

Юлія Шрамко

