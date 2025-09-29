У ЄС анонсували план щодо житла для боротьби зі спекуляціями і короткостроковою орендою
Київ • УНН
Єврокомісар Дан Йоргенсен оголосив про майбутній план Брюсселя щодо боротьби з житловою кризою, який включатиме обмеження спекуляцій на ринку нерухомості. План передбачає перегляд правил держдопомоги та заходи щодо короткострокової оренди.
Майбутній план Брюсселя щодо боротьби з житловою кризою в ЄС включатиме заходи щодо обмеження спекуляцій на ринку нерухомості, оголосив у понеділок єврокомісар з житлового будівництва Дан Йоргенсен, пише УНН з посиланням на Politico.
Деталі
"У Європі немає місця для корисливих спекуляцій на такій базовій потребі, як наше житло", - заявив комісар ЄС на конференції високого рівня з доступності житла в Копенгагені, наголосивши на необхідності боротьби з "фінансалізацією" житлового фонду ЄС.
За даними Євростату, ціни на житло в ЄС зросли майже на 60% із 2010 року, а вартість оренди - майже на 30%. Експерти пов'язують цей стрибок із різким уповільненням будівництва державного житла та помітним зростанням спекулятивної практики у міських районах, де кількість доступного житла скоротилася.
Йоргенсен підтвердив, що перший в історії ЄС план боротьби з кризою, який, як очікується, буде представлений пізніше цього року, включатиме перегляд правил державної допомоги, що дозволить урядам країн-членів ЄС використовувати державні кошти для будівництва житла для європейців з середнього класу, які витіснені з ринку.
Оскільки одних державних коштів буде недостатньо, єврокомісар пояснив, що ці кошти необхідно буде поєднати із приватними інвестиціями. Наголосивши, що такі інвестиції мають "збалансувати стабільну прибутковість із соціальною відповідальністю", він сказав, що Єврокомісія працює з Європейським інвестиційним банком та іншими фінансовими інституціями, щоб гарантувати, що житло, побудоване за державно-приватними схемами, справді буде доступним.
Окрім заходів, спрямованих на скорочення візантійських правил ЄС та національних правил, що затримують будівництво нових будинків, Йоргенсен оголосив, що план також буде націлений на короткострокову оренду.
Переобладнання житлового фонду на туристичні квартири вважається одним з основних факторів зростання цін, і влада збирається повністю заборонити таку нерухомість у таких місцях, як Барселона. Єврокомісар пообіцяв вирішити це "складне" питання "рішуче, але справедливо".
"Ця криза - серйозне випробування для нашої європейської демократії, - сказав Йоргенсен. - Це боротьба, яку ми не можемо дозволити собі програти".