У ЄС анонсували план щодо житла для боротьби зі спекуляціями і короткостроковою орендою

$41.480.01
48.410.31
ukenru
11:40 • 3132 перегляди
рф хоче підключити ЗАЕС до своєї енергосистеми попри ризики ядерного інциденту – Сибіга
11:33 • 11796 перегляди
Магнітні бурі у жовтні 2025: коли очікувати та як підготуватися
10:00 • 10721 перегляди
ЄС планує обмежити пересування російських дипломатів у Європі через загрозу підривної діяльності
07:20 • 16724 перегляди
Добропільський контрнаступ: Сирський повідомив, що частина ворожих підрозділів в оточенні, звільнено 175 кв. км території
29 вересня, 06:17 • 10749 перегляди
Золото встановило історичний рекорд у $3800 за унцію: яка причина
29 вересня, 05:05 • 26807 перегляди
Трамп дозволив Україні завдавати далекобійних ударів по території рф - Келлог
Ексклюзив
28 вересня, 08:59 • 48303 перегляди
Нові можливості та обережність у планах: астропрогноз для всіх знаків зодіаку на 29 вересня - 5 жовтняPhoto
Ексклюзив
28 вересня, 08:33 • 69886 перегляди
Крадіжка дитячих колготок: злодії пробирались тунелем та різали стіну
28 вересня, 07:36 • 50744 перегляди
Понад 12 годин тривала масована російська атака на Україну: ми будемо завдавати ударів у відповідь - Зеленський
Ексклюзив
28 вересня, 06:00 • 44304 перегляди
Вітамін D: чому він потрібен організму та коли лікарі його призначають
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+13°
2м/с
92%
755мм
Популярнi новини
Партія Маї Санду лідирує на виборах до парламенту Молдови: опрацьовано понад 98% протоколів29 вересня, 03:06 • 11219 перегляди
У США в шасі літака з Європи виявили мертвого безквиткового пасажира29 вересня, 06:18 • 12958 перегляди
Bad Bunny стане хедлайнером шоу у перерві Супербоулу 2026 року07:05 • 20666 перегляди
Рейдерство замість правосуддя: історія десятирічного переслідування НАБУ бізнесмена Федоричева10:08 • 13704 перегляди
Порівняння цін на ліки: як доступні аналоги витісняють брендові препаратиPhoto10:29 • 11202 перегляди
Публікації
Гостра реакція на стрес: що це таке, ознаки та способи боротьби12:39 • 2614 перегляди
Магнітні бурі у жовтні 2025: коли очікувати та як підготуватися11:33 • 11764 перегляди
Порівняння цін на ліки: як доступні аналоги витісняють брендові препаратиPhoto10:29 • 11211 перегляди
Рейдерство замість правосуддя: історія десятирічного переслідування НАБУ бізнесмена Федоричева10:08 • 13713 перегляди
Як отримати водійське посвідчення в Україні: алгоритм дій27 вересня, 06:00 • 72714 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Андрюс Кубілюс
Андрій Сибіга
Мая Санду
Актуальні місця
Україна
Польща
Європа
Молдова
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
Вікторія Бекхем натякнула на возз'єднання Spice Girls на концерті Oasis - Daily МailPhoto10:42 • 5504 перегляди
Bad Bunny стане хедлайнером шоу у перерві Супербоулу 2026 року07:05 • 20676 перегляди
У США затримали боксера Теренса Кроуфорда в його день народження: що відомоPhotoVideo29 вересня, 01:17 • 26868 перегляди
Виробник відеоігор EA близький до укладання угоди про приватизацію на $50 млрд - FT27 вересня, 13:37 • 36538 перегляди
П'ять довгоочікуваних кінопрем’єр жовтня, які не можна пропустити: що подивитисьVideo26 вересня, 14:33 • 99698 перегляди
Актуальне
TikTok
Instagram
The Guardian
Нептун (крилата ракета)
MIM-104 Patriot

У ЄС анонсували план щодо житла для боротьби зі спекуляціями і короткостроковою орендою

Київ • УНН

 • 136 перегляди

Єврокомісар Дан Йоргенсен оголосив про майбутній план Брюсселя щодо боротьби з житловою кризою, який включатиме обмеження спекуляцій на ринку нерухомості. План передбачає перегляд правил держдопомоги та заходи щодо короткострокової оренди.

У ЄС анонсували план щодо житла для боротьби зі спекуляціями і короткостроковою орендою

Майбутній план Брюсселя щодо боротьби з житловою кризою в ЄС включатиме заходи щодо обмеження спекуляцій на ринку нерухомості, оголосив у понеділок єврокомісар з житлового будівництва Дан Йоргенсен, пише УНН з посиланням на Politico.

Деталі

"У Європі немає місця для корисливих спекуляцій на такій базовій потребі, як наше житло", - заявив комісар ЄС на конференції високого рівня з доступності житла в Копенгагені, наголосивши на необхідності боротьби з "фінансалізацією" житлового фонду ЄС.

За даними Євростату, ціни на житло в ЄС зросли майже на 60% із 2010 року, а вартість оренди - майже на 30%. Експерти пов'язують цей стрибок із різким уповільненням будівництва державного житла та помітним зростанням спекулятивної практики у міських районах, де кількість доступного житла скоротилася.

Йоргенсен підтвердив, що перший в історії ЄС план боротьби з кризою, який, як очікується, буде представлений пізніше цього року, включатиме перегляд правил державної допомоги, що дозволить урядам країн-членів ЄС використовувати державні кошти для будівництва житла для європейців з середнього класу, які витіснені з ринку.

Оскільки одних державних коштів буде недостатньо, єврокомісар пояснив, що ці кошти необхідно буде поєднати із приватними інвестиціями. Наголосивши, що такі інвестиції мають "збалансувати стабільну прибутковість із соціальною відповідальністю", він сказав, що Єврокомісія працює з Європейським інвестиційним банком та іншими фінансовими інституціями, щоб гарантувати, що житло, побудоване за державно-приватними схемами, справді буде доступним.

Окрім заходів, спрямованих на скорочення візантійських правил ЄС та національних правил, що затримують будівництво нових будинків, Йоргенсен оголосив, що план також буде націлений на короткострокову оренду.

Переобладнання житлового фонду на туристичні квартири вважається одним з основних факторів зростання цін, і влада збирається повністю заборонити таку нерухомість у таких місцях, як Барселона. Єврокомісар пообіцяв вирішити це "складне" питання "рішуче, але справедливо".

Через нестачу води, переповнені вулиці та зростання цін на житло жителі південної Європи протестують проти туристів28.08.24, 11:45 • 13247 переглядiв

"Ця криза - серйозне випробування для нашої європейської демократії, - сказав Йоргенсен. - Це боротьба, яку ми не можемо дозволити собі програти".

Юлія Шрамко

Новини СвітуНерухомість
Європейський інвестиційний банк
Європейська комісія
Копенгаген