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Через нестачу води, переповнені вулиці та зростання цін на житло жителі південної Європи протестують проти туристів

Через нестачу води, переповнені вулиці та зростання цін на житло жителі південної Європи протестують проти туристів

Київ • УНН

 • 13230 перегляди

Жителі міст Іспанії, Італії, Португалії та Греції протестують проти надмірного туризму. Причини - нестача води, зростання цін на житло та переповнені вулиці, мысцева влада вводить обмеження для туристів.

В різних містах Іспанії, Італії, Португалії та Греції жителі та активісти цього літа виходили на вулиці, закликаючи туристів повертатися додому. Про це УНН пише з посиланням на Politico.

Деталі

Протестувальники кажуть, що надмірний туризм підвищує ціни на житло і робить обмежені запаси води ще більш дефіцитними. У постраждалих від посухи міських центрах, таких як Барселона, туристи споживають значно більше води, ніж місцеві. На пересохлій Сицилії низка міст почала відмовляти туристам через дефіцит води.

Наприкінці липня близько 20 тис. антитуристичних активістів зібралися в Пальма-де-Майорці, вимагаючи зміни туристичної моделі, яка, на їхню думку, шкодить Балеарським островам, основними трьома островами яких є Майорка, Менорка та Ібіца. У 2023 році загальна кількість туристів на островах зросла до 14,4 мільйона, що є величезною кількістю для островів, на яких цілорічно проживає близько 1,2 мільйона жителів.

У Барселоні активісти розпилювали воду з водяних пістолетів на менш масштабній акції протесту. Міністр туризму Іспанії засудив ці дії, заявивши, що вони не відповідають культурі гостинності країни.

Подібні антитуристичні протести відбулися цього літа в містах Іспанії, зокрема в Мадриді, Малазі, Гранаді та Аліканте. За межами Іспанії протести різного рівня відбувалися в таких туристичних центрах, як Португалія, Італія та Греція.

В Амстердамі заборонили будувати нові готелі, щоб обмежити надмірний туризм22.04.24, 15:28 • 23549 переглядiв

Міста борються з надмірним туризмом за допомогою штрафів, зборів і заборон - з різним ступенем успіху. Деякі з них запровадили менші правила для стримування туристів: не робити селфі в районах італійського міста Портофіно, не сидіти на Іспанських сходах у Римі, не заходити на великі круїзні лайнери в хорватському Дубровнику чи грецькому Санторіні, не ходити у в'єтнамках на Чінкве-Терре. У Венеції влада запровадила символічну плату за вхід у розмірі 5 євро, щоб обмежити кількість туристів.

Мер Барселони оголосив у червні, що місто припинить короткострокову оренду квартир для туристів до 2028 року, намагаючись уникнути найгіршої з європейських проблем дефіциту житла. У минулому десятилітті Канарські острови, а також Берлін і Лісабон ухвалили подібні заходи.

Додамо

Уряди менш схильні впроваджувати обмежувальні заходи щодо туризму. Згідно з аналізом Allianz, для багатьох країн ЄС на півдні Європи туризм є ключовим стовпом економіки: 11,3% а для Хорватії та від 6% до 8% для Португалії, Греції, Іспанії та Італії.

У тому числі завдяки туризму Іспанія, Португалія та Греція, які тривалий час були аутсайдерами серед великих європейських економік, у 2023 році випередили решту країн ЄС. У той час як ВВП всього блоку зріс на 0,5%, економіки Португалії, Греції та Іспанії продемонстрували темпи зростання понад 2%.

Франція буде боротись з «надмірним туризмом»20.06.23, 09:17 • 957073 перегляди

Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

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