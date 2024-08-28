Из-за недостатка воды, переполненных улиц и роста цен на жилье жители южной Европы протестуют против туристов

В разных городах Испании, Италии, Португалии и Греции жители и активисты этим летом выходили на улицы, призывая туристов возвращаться домой. Об этом УНН пишет со ссылкой на Politico.

Детали

Протестующие говорят, что чрезмерный туризм повышает цены на жилье и делает ограниченные запасы воды еще более дефицитными. В пострадавших от засухи городских центрах, таких как Барселона, туристы потребляют значительно больше воды, чем местные. На пересохшей Сицилии ряд городов начал отказывать туристам из-за дефицита воды.

В конце июля около 20 тыс. антитуристических активистов собрались в Пальма-де-Майорке, требуя изменения туристической модели, которая, по их мнению, вредит Балеарским островам, основными тремя островами которых являются Майорка, Менорка и Ибица. В 2023 году общее количество туристов на островах выросло до 14,4 миллиона, что является огромным количеством для островов, на которых круглогодично проживает около 1,2 миллиона жителей.

В Барселоне активисты распыляли воду из водяных пистолетов на менее масштабной акции протеста. Министр туризма Испании осудил эти действия, заявив, что они не соответствуют культуре гостеприимства страны.

Подобные антитуристические протесты состоялись этим летом в городах Испании, в частности в Мадриде, Малаге, Гранаде и Аликанте. За пределами Испании протесты разного уровня происходили в таких туристических центрах, как Португалия, Италия и Греция.

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Города борются с чрезмерным туризмом с помощью штрафов, сборов и запретов - с разной степенью успеха. Некоторые из них ввели меньшие правила для сдерживания туристов: не делать селфи в районах итальянского города Портофино, не сидеть на Испанской лестнице в Риме, не заходить на большие круизные лайнеры в хорватском Дубровнике или греческом Санторини, не ходить в вьетнамках на Чинкве-Терре. В Венеции власти ввели символическую плату за вход в размере 5 евро, чтобы ограничить количество туристов.

Мэр Барселоны объявил в июне, что город прекратит краткосрочную аренду квартир для туристов до 2028 года, пытаясь избежать худшей из европейских проблем дефицита жилья. В прошлом десятилетии Канарские острова, а также Берлин и Лиссабон приняли подобные меры.

Добавим

Правительства менее склонны вводить ограничительные меры в отношении туризма. Согласно анализу Allianz, для многих стран ЕС на юге Европы туризм является ключевым столпом экономики: 11,3% а для Хорватии и от 6% до 8% для Португалии, Греции, Испании и Италии.

В том числе благодаря туризму Испания, Португалия и Греция, которые долгое время были аутсайдерами среди крупных европейских экономик, в 2023 году опередили остальные страны ЕС. В то время как ВВП всего блока вырос на 0,5%, экономики Португалии, Греции и Испании продемонстрировали темпы роста более 2%.

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