В Амстердаме запретили строить новые отели, чтобы ограничить чрезмерный туризм

В Амстердаме местные власти в рамках борьбы с чрезмерным туризмом запретили строительство новых отелей. Об этом пишет CNN, передает УНН.

Детали

Теперь новый отель в Амстердаме можно построить только тогда, когда другой отель закроется. Причем количество спальных мест в новом отеле не должно увеличить их общее количество в городе.

Кроме того, новый отель должен быть в чем-то лучше предыдущего - например, более экологичным.

Мы хотим сделать город удобным для жизни местных и туристов. Это означает: никакого массового туризма, никаких новых отелей и не более 20 миллионов ночевок туристов в отелях в год - объяснили это решение в мэрии Амстердама.

В то же время в ведомстве подчеркнули, что ограничение не распространяется на отели, которые уже получили разрешение на строительство.

Дополнение

Ранее для борьбы с чрезмерным туризмом местные власти запретили курить каннабис в общественных местах и заставили бары закрываться раньше.

Кроме того, мэр Амстердама Фемке Халсема уже давно выступает против многовекового района красных фонарей, известного как Де Валлен, с его неоновыми окнами в домах на берегу канала, где секс-работники стоят в ожидании клиентов.

Напомним,

На 80% дорог Амстердама будет ограничение скорости в 30 км/ч. Максимальная скорость будет четко указана на каждой улице дорожными знаками.