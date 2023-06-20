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Франция будет бороться с "чрезмерным туризмом"

Киев • УНН

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КИЕВ. 20 июня. УНН. Правительство Франции объявило о своих планах по борьбе с ростом количества туристов, посещающих страну, и его влиянием на природу и местную среду. Об этом пишет УНН со ссылкой на Yahoo News.

Франция будет бороться с "чрезмерным туризмом"

Детали

Отмечается, что толпы туристов, которые ежегодно посещают Францию, угрожают окружающей среде, качеству жизни для местных жителей и туристическому опыту. Рост международных путешествий после пандемии COVID-19 усилил этот вопрос во всем мире.

Франция планирует установить ограничения на посещение популярных мест в пик сезона и разработать стратегии, способствующие распределению туристического потока на менее известные регионы страны.

Кроме того, они намечают сотрудничество с "влиятельными" социальными медиа для распространения информации о рисках чрезмерного туризма и пропаганды посещения менее популярных мест.

Эта стратегия также может включать введение более высоких налогов на жилье и плату за доступ для помощи местным общинам в управлении расходами на прием туристов.

Правительство также планирует создать группу мониторинга, которая будет изучать ситуацию и разрабатывать планы по информированию туристов и местных жителей о проблемах чрезмерного туризма, например, поощряя людей совершать поездки не в пик летнего сезона.

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