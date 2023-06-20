Франція буде боротись з «надмірним туризмом»
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Уряд Франції оголосив про свої плани з боротьби зі зростанням кількості туристів, які відвідують країну, та його впливом на природу та місцеве середовище. Про це пише УНН з посиланням на Yahoo News.
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Зазначається, що натовпи туристів, які щороку відвідують Францію, загрожують навколишньому середовищу, якості життя для місцевих жителів та туристичному досвіду. Зростання міжнародних подорожей після пандемії COVID-19 посилило це питання у всьому світі.
Франція планує встановити обмеження на відвідування популярних місць у пік сезону та розробити стратегії, що сприятимуть розподілу туристичного потоку на менш відомі регіони країни.
Крім того, вони намічають співпрацю зі "впливовими" соціальними медіа для поширення інформації про ризики надмірного туризму та пропагування відвідування менш популярних місць.
Ця стратегія також може включати введення вищих податків на житло та плату за доступ для допомоги місцевим громадам в управлінні витратами на прийом туристів.
Уряд також планує створити групу моніторингу, яка буде вивчати ситуацію та розробляти плани для інформування туристів та місцевих жителів про проблеми надмірного туризму, наприклад, заохочуючи людей здійснювати подорожі не у пік літнього сезону.
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