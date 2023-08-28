Жителі австрійського містечка Гальштат вийшли з акцією проти надмірного туризму

Деталі

Гальштат, австрійське містечко, внесене до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, є популярною туристичною визначною пам'яткою. У розпал сезону його відвідують до 10 000 туристів на день, що вдвічі більше, ніж населення міста.

Зазначається, що його жителі вийшли на акцію протесту, аби запобігти надмірному туризму, який завдає шкоди містечку. Вони вимагають обмежити кількість туристів на день і заборонити екскурсійні автобуси після 17:00.

Хоча туризм є важливим джерелом доходу для Гальштата, деякі місцеві вважають, що відвідувачів просто забагато.

Доповнення

У травні цього року жителі Гальштата вже влаштували протест проти надмірного туризму. Вони встановили дерев'яну стіну на найпопулярнішому місці для селфі, закриваючи вид на Альпи. Після негативної реакції в соціальних мережах стіну було демонтовано.

На це відреагував мер міста заявивши, що хоче на третину скоротити кількість автобусів, які проїжджають через Гальштат.

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