Китай з 30 серпня не вимагатиме від туристів тестування на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. Починаючи з середи, 30 серпня, Китай більше не вимагатиме негативного результату тесту на COVID-19 від туристів, які в'їжджають в країну. Про це повідомляє УНН з посиланням на Associated Press.
Деталі
Речник Міністерства закордонних справ країни Ван Веньбінь оголосив на брифінгу в понеділок, що від середи всі туристи, які в’їжджатимуть до Китаю, не повинні пред'являти негативний результат тесту на COVID-19.
Доповнення
Китай завершив свою політику "нульового рівня захворюваності на COVID-19" лише в грудні, після багатьох років сильних обмежень, які іноді включали локдаун цілих міст і тривалі карантини для інфікованих людей. У межах цих заходів мандрівники, які прибували в країну, повинні були проходити тижневий карантин у визначених урядом готелях.
Обмеження сповільнили розвиток другої за величиною економіки світу, що призвело до зростання безробіття і рідкісних випадків заворушень, вказує видання.
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