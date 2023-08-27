КНДР дозволила своїм громадянам повернутись з-за кордону після карантину через COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. КНДР дозволила повернення своїх громадян, які перебували за кордоном після багатьох років суворих прикордонних обмежень під час пандемії COVID. Про це повідомили в неділю державні ЗМІ, пише Reuters, передає УНН.
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У заяві, опублікованій інформаційним агентством KCNA, Державний штаб із запобігання надзвичайним епідеміям заявив у суботу, що дозвіл відповідає його коригування протиепідемічного ступеня після «послаблення пандемічної ситуації в усьому світі».
«За тими, хто повернувся, буде встановлено відповідний медичний нагляд у відділеннях карантину протягом тижня», – йдеться у повідомленні.
Оголошення з’явилося через кілька днів після того, як рейс Air Koryo з Пхеньяна вперше приземлився в Пекіні після початку карантину через пандемію в 2020 році на тлі повільного відкриття однієї з найбільш політично та економічно ізольованих країн світу.
Наразі не відомо, хто був на борту літака, але західні туристичні компанії, які працюють у КНДР, заявили, що це, схоже, рейс, який перевіз північнокорейців, які застрягли в Китаї через роки закритого кордону.
Довідково
Багато іноземних делегацій закрили свої посольства в Пхеньяні через те, що вони не змогли змінити персонал або відправити постачання протягом більшої частини пандемії.
Нагадаємо
За даними програми відстеження Flight Master, пасажирський рейс Air Koryo з Пхеньяна приземлився в столичному аеропорту Пекіна у вівторок вранці.