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КНДР разрешила своим гражданам вернуться из-за границы после карантина из-за COVID-19

КНДР разрешила своим гражданам вернуться из-за границы после карантина из-за COVID-19

Киев • УНН

 • 646994 просмотра

КИЕВ. 27 августа. УНН. КНДР разрешила возвращение своих граждан, которые находились за границей после многих лет строгих пограничных ограничений во время пандемии COVID. Об этом сообщили в воскресенье государственные СМИ, пишет Reuters, передает УНН.

Детали 

В заявлении, опубликованном информационным агентством KCNA, Государственный штаб по предотвращению чрезвычайных эпидемий заявил в субботу, что разрешение соответствует его корректировке противоэпидемической степени после «ослабления пандемической ситуации во всем мире».

«За теми, кто вернулся, будет установлен соответствующий медицинский надзор в отделениях карантина в течение недели», – говорится в сообщении.

Объявление из’появилось через несколько дней после того, как рейс Air Koryo из Пхеньяна впервые приземлился в Пекине после начала карантина из-за пандемии в 2020 году на фоне медленного открытия одной из самых политически и экономически изолированных стран мира.

Пока не известно, кто был на борту самолета, но западные туристические компании, работающие в КНДР, заявили, что это, похоже, рейс, который перевез северокорейцев, которые застряли в Китае из-за лет закрытой границы.

Справочно 

Многие иностранные делегации закрыли свои посольства в Пхеньяне из-за того, что они не смогли сменить персонал или отправить поставки на протяжении большей части пандемии.

Напомним

По данным программы отслеживания Flight Master, пассажирский рейс Air Koryo из Пхеньяна приземлился в столичном аэропорту Пекина во вторник утром.

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