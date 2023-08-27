КНДР разрешила своим гражданам вернуться из-за границы после карантина из-за COVID-19

Детали

В заявлении, опубликованном информационным агентством KCNA, Государственный штаб по предотвращению чрезвычайных эпидемий заявил в субботу, что разрешение соответствует его корректировке противоэпидемической степени после «ослабления пандемической ситуации во всем мире».

«За теми, кто вернулся, будет установлен соответствующий медицинский надзор в отделениях карантина в течение недели», – говорится в сообщении.

Объявление из’появилось через несколько дней после того, как рейс Air Koryo из Пхеньяна впервые приземлился в Пекине после начала карантина из-за пандемии в 2020 году на фоне медленного открытия одной из самых политически и экономически изолированных стран мира.

Пока не известно, кто был на борту самолета, но западные туристические компании, работающие в КНДР, заявили, что это, похоже, рейс, который перевез северокорейцев, которые застряли в Китае из-за лет закрытой границы.

Справочно

Многие иностранные делегации закрыли свои посольства в Пхеньяне из-за того, что они не смогли сменить персонал или отправить поставки на протяжении большей части пандемии.

Напомним

По данным программы отслеживания Flight Master, пассажирский рейс Air Koryo из Пхеньяна приземлился в столичном аэропорту Пекина во вторник утром.