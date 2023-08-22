Перший з початку пандемії COVID-19: у Пекіні приземлився комерційний літак з КНДР
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. За даними програми відстеження Flight Master, пасажирський рейс Air Koryo з Пхеньяна приземлився в столичному аеропорту Пекіна у вівторок вранці. Це був перший комерційний рейс із КНДР з початку пандемії COVID-19, пише Reuters, передає УНН.
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Рейс SJ151 прибув о 9:17 ранку, незадовго до запланованого часу. Наразі не було зрозуміло, хто був на борту.
Міністерство закордонних справ Китаю заявило в понеділок, що Пекін схвалив відновлення рейсів північнокорейського державного перевізника Air Koryo до Китаю через три роки після того, як вони були припинені через обмеження, пов’язані з COVID-19, на тлі ознак посилення контактів між КНДР та її сусідом і найбільшим торговим партнером.
Протягом останнього року рух вантажних поїздів і суден повільно зріс, але Північна Корея лише почала дозволяти деякі міжнародні пасажирські перевезення.
Air Koryo також запланувала рейси до владивостока на п’ятницю, повідомив Reuters дипломат, і це будуть перші рейси до росії після пандемії.
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