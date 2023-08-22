Перший з початку пандемії COVID-19: у Пекіні приземлився комерційний літак з КНДР

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Рейс SJ151 прибув о 9:17 ранку, незадовго до запланованого часу. Наразі не було зрозуміло, хто був на борту.

Міністерство закордонних справ Китаю заявило в понеділок, що Пекін схвалив відновлення рейсів північнокорейського державного перевізника Air Koryo до Китаю через три роки після того, як вони були припинені через обмеження, пов’язані з COVID-19, на тлі ознак посилення контактів між КНДР та її сусідом і найбільшим торговим партнером.

Протягом останнього року рух вантажних поїздів і суден повільно зріс, але Північна Корея лише почала дозволяти деякі міжнародні пасажирські перевезення.

Air Koryo також запланувала рейси до владивостока на п’ятницю, повідомив Reuters дипломат, і це будуть перші рейси до росії після пандемії.

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