Первый с начала пандемии COVID-19: в Пекине приземлился коммерческий самолет из КНДР
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. По данным программы отслеживания Flight Master, пассажирский рейс Air Koryo из Пхеньяна приземлился в столичном аэропорту Пекина во вторник утром. Это был первый коммерческий рейс из КНДР с начала пандемии COVID-19, пишет Reuters, передает УНН.
Детали
Рейс SJ151 прибыл в 9:17 утра, незадолго до запланированного времени. Пока не было понятно, кто был на борту.
Министерство иностранных дел Китая заявило в понедельник, что Пекин одобрил возобновление рейсов северокорейского государственного перевозчика Air Koryo в Китай через три года после того, как они были приостановлены из-за ограничений, связанных с COVID-19, на фоне признаков усиления контактов между КНДР и ее соседом и крупнейшим торговым партнером.
В течение последнего года движение грузовых поездов и судов медленно выросло, но Северная Корея только начала разрешать некоторые международные пассажирские перевозки.
Air Koryo также запланировала рейсы во владивосток на пятницу, сообщил Reuters дипломат, и это будут первые рейсы в россию после пандемии.
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