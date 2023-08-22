Первый с начала пандемии COVID-19: в Пекине приземлился коммерческий самолет из КНДР

Детали

Рейс SJ151 прибыл в 9:17 утра, незадолго до запланированного времени. Пока не было понятно, кто был на борту.

Министерство иностранных дел Китая заявило в понедельник, что Пекин одобрил возобновление рейсов северокорейского государственного перевозчика Air Koryo в Китай через три года после того, как они были приостановлены из-за ограничений, связанных с COVID-19, на фоне признаков усиления контактов между КНДР и ее соседом и крупнейшим торговым партнером.

В течение последнего года движение грузовых поездов и судов медленно выросло, но Северная Корея только начала разрешать некоторые международные пассажирские перевозки.

Air Koryo также запланировала рейсы во владивосток на пятницу, сообщил Reuters дипломат, и это будут первые рейсы в россию после пандемии.

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