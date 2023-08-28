Китай с 30 августа не будет требовать от туристов тестирования на COVID-19

Детали

Спикер Министерства иностранных дел страны Ван Вэньбинь объявил на брифинге в понедельник, что со среды все туристы, которые будут въезжать в Китай, не должны предъявлять отрицательный результат теста на COVID-19.

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Китай завершил свою политику "нулевого уровня заболеваемости COVID-19" только в декабре, после многих лет сильных ограничений, которые иногда включали локдаун целых городов и длительные карантины для инфицированных людей. В рамках этих мер путешественники, прибывающие в страну, должны были проходить недельный карантин в определенных правительством отелях.

Ограничения замедлили развитие второй по величине экономики мира, что привело к росту безработицы и редким случаям беспорядков, указывает издание.

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