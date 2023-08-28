Жители австрийского городка Гальштат вышли с акцией против чрезмерного туризма

Детали

Гальштат, австрийский городок, внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, является популярной туристической достопримечательностью. В разгар сезона его посещают до 10 000 туристов в день, что вдвое больше, чем население города.

Отмечается, что его жители вышли на акцию протеста, чтобы предотвратить чрезмерный туризм, который наносит вред городу. Они требуют ограничить количество туристов в день и запретить экскурсионные автобусы после 17:00.

Хотя туризм является важным источником дохода для Хальштата, некоторые местные жители считают, что посетителей просто слишком много.

Дополнение

В мае этого года жители Хальштата уже устроили протест против чрезмерного туризма. Они установили деревянную стену на самом популярном месте для селфи, закрывая вид на Альпы. После негативной реакции в социальных сетях стена была демонтирована.

На это отреагировал мэр города заявив, что хочет на треть сократить количество автобусов, которые проезжают через Гальштат.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Китай с 30 августа не будет требовать от туристов тестирования на COVID-19