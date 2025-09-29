В ЕС анонсировали план по жилью для борьбы со спекуляциями и краткосрочной арендой

Еврокомиссар Дан Йоргенсен объявил о предстоящем плане Брюсселя по борьбе с жилищным кризисом, который будет включать ограничение спекуляций на рынке недвижимости. План предусматривает пересмотр правил госпомощи и меры по краткосрочной аренде.