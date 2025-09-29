$41.480.01
Шестидневный блэкаут на ЗАЭС: в Госатомрегулировании предупредили о серьезных угрозах для ядерной и радиационной безопасности
Острая реакция на стресс: что это такое, признаки и способы борьбы
РФ хочет подключить ЗАЭС к своей энергосистеме, несмотря на риски ядерного инцидента – Сибига
Магнитные бури в октябре 2025: когда ожидать и как подготовиться
ЕС планирует ограничить передвижение российских дипломатов в Европе из-за угрозы подрывной деятельности
Добропольское контрнаступление: Сырский сообщил, что часть вражеских подразделений в окружении, освобождено 175 кв. км территории
Золото установило исторический рекорд в $3800 за унцию: какова причина
Трамп разрешил Украине наносить дальнобойные удары по территории рф - Келлог
Новые возможности и осторожность в планах: астропрогноз для всех знаков зодиака на 29 сентября - 5 октября
Кража детских колготок: воры пробирались по туннелю и резали стену
Острая реакция на стресс: что это такое, признаки и способы борьбы
В ЕС анонсировали план по жилью для борьбы со спекуляциями и краткосрочной арендой

Киев • УНН

 • 1214 просмотра

Еврокомиссар Дан Йоргенсен объявил о предстоящем плане Брюсселя по борьбе с жилищным кризисом, который будет включать ограничение спекуляций на рынке недвижимости. План предусматривает пересмотр правил госпомощи и меры по краткосрочной аренде.

В ЕС анонсировали план по жилью для борьбы со спекуляциями и краткосрочной арендой

Будущий план Брюсселя по борьбе с жилищным кризисом в ЕС будет включать меры по ограничению спекуляций на рынке недвижимости, объявил в понедельник еврокомиссар по жилищному строительству Дан Йоргенсен, пишет УНН со ссылкой на Politico.

Детали

"В Европе нет места для корыстных спекуляций на такой базовой потребности, как наше жилье", - заявил комиссар ЕС на конференции высокого уровня по доступности жилья в Копенгагене, подчеркнув необходимость борьбы с "финансиализацией" жилищного фонда ЕС.

По данным Евростата, цены на жилье в ЕС выросли почти на 60% с 2010 года, а стоимость аренды - почти на 30%. Эксперты связывают этот скачок с резким замедлением строительства государственного жилья и заметным ростом спекулятивной практики в городских районах, где количество доступного жилья сократилось.

Йоргенсен подтвердил, что первый в истории ЕС план борьбы с кризисом, который, как ожидается, будет представлен позднее в этом году, будет включать пересмотр правил государственной помощи, что позволит правительствам стран-членов ЕС использовать государственные средства для строительства жилья для европейцев из среднего класса, вытесненных с рынка.

Поскольку одних государственных средств будет недостаточно, еврокомиссар пояснил, что эти средства необходимо будет совместить с частными инвестициями. Подчеркнув, что такие инвестиции должны "сбалансировать стабильную прибыльность с социальной ответственностью", он сказал, что Еврокомиссия работает с Европейским инвестиционным банком и другими финансовыми институтами, чтобы гарантировать, что жилье, построенное по государственно-частным схемам, действительно будет доступным.

Помимо мер, направленных на сокращение византийских правил ЕС и национальных правил, задерживающих строительство новых домов, Йоргенсен объявил, что план также будет нацелен на краткосрочную аренду.

Переоборудование жилищного фонда в туристические квартиры считается одним из основных факторов роста цен, и власти собираются полностью запретить такую недвижимость в таких местах, как Барселона. Еврокомиссар пообещал решить этот "сложный" вопрос "решительно, но справедливо".

Из-за недостатка воды, переполненных улиц и роста цен на жилье жители южной Европы протестуют против туристов28.08.24, 11:45 • 13247 просмотров

"Этот кризис - серьезное испытание для нашей европейской демократии, - сказал Йоргенсен. - Это борьба, которую мы не можем позволить себе проиграть".

Юлия Шрамко

Новости МираНедвижимость
Европейский инвестиционный банк
Европейская комиссия
Копенгаген