В ЕС анонсировали план по жилью для борьбы со спекуляциями и краткосрочной арендой
Киев • УНН
Еврокомиссар Дан Йоргенсен объявил о предстоящем плане Брюсселя по борьбе с жилищным кризисом, который будет включать ограничение спекуляций на рынке недвижимости. План предусматривает пересмотр правил госпомощи и меры по краткосрочной аренде.
Будущий план Брюсселя по борьбе с жилищным кризисом в ЕС будет включать меры по ограничению спекуляций на рынке недвижимости, объявил в понедельник еврокомиссар по жилищному строительству Дан Йоргенсен, пишет УНН со ссылкой на Politico.
Детали
"В Европе нет места для корыстных спекуляций на такой базовой потребности, как наше жилье", - заявил комиссар ЕС на конференции высокого уровня по доступности жилья в Копенгагене, подчеркнув необходимость борьбы с "финансиализацией" жилищного фонда ЕС.
По данным Евростата, цены на жилье в ЕС выросли почти на 60% с 2010 года, а стоимость аренды - почти на 30%. Эксперты связывают этот скачок с резким замедлением строительства государственного жилья и заметным ростом спекулятивной практики в городских районах, где количество доступного жилья сократилось.
Йоргенсен подтвердил, что первый в истории ЕС план борьбы с кризисом, который, как ожидается, будет представлен позднее в этом году, будет включать пересмотр правил государственной помощи, что позволит правительствам стран-членов ЕС использовать государственные средства для строительства жилья для европейцев из среднего класса, вытесненных с рынка.
Поскольку одних государственных средств будет недостаточно, еврокомиссар пояснил, что эти средства необходимо будет совместить с частными инвестициями. Подчеркнув, что такие инвестиции должны "сбалансировать стабильную прибыльность с социальной ответственностью", он сказал, что Еврокомиссия работает с Европейским инвестиционным банком и другими финансовыми институтами, чтобы гарантировать, что жилье, построенное по государственно-частным схемам, действительно будет доступным.
Помимо мер, направленных на сокращение византийских правил ЕС и национальных правил, задерживающих строительство новых домов, Йоргенсен объявил, что план также будет нацелен на краткосрочную аренду.
Переоборудование жилищного фонда в туристические квартиры считается одним из основных факторов роста цен, и власти собираются полностью запретить такую недвижимость в таких местах, как Барселона. Еврокомиссар пообещал решить этот "сложный" вопрос "решительно, но справедливо".
"Этот кризис - серьезное испытание для нашей европейской демократии, - сказал Йоргенсен. - Это борьба, которую мы не можем позволить себе проиграть".