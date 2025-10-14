Airbnb інтегрує HotelTonight та розширює готельну стратегію для конкуренції з турагентствами

Нова структура має допомогти мандрівникам з різним бюджетом та рівнем обслуговування. Передає УНН із посисланням на Global Data.

Airbnb розширює свою готельну стратегію. Технологія "бронювання в останню хвилину" HotelTonight буде інтегровано у додаток Airbnb. Також закріплюється співпраця з незалежними та бутик-готелями. Разом з цим оновлено функцію оренди житла. Мета - охоплення бронювань на ринках з високим попитом та конкуренція з онлайн-турагентствами.

Придбання HotelTonight у 2019 році заклало основу для пропозицій готелів у той самий день та з коротким попередженням всередині Airbnb. Після паузи під час пандемії компанія об'єднала цю функціональність в єдиний інтерфейс, де користувачі можуть порівнювати та бронювати житло та готелі разом.