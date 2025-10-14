Airbnb інтегрує HotelTonight та розширює готельну стратегію для конкуренції з турагентствами
Київ • УНН
Airbnb спрощує інтерфейс, щоб користувачі могли порівнювати та бронювати житло та готелі разом. Компанія інтегрує технологію "бронювання в останню хвилину" HotelTonight та співпрацює з незалежними готелями.
Нова структура має допомогти мандрівникам з різним бюджетом та рівнем обслуговування. Передає УНН із посисланням на Global Data.
Деталі
Airbnb розширює свою готельну стратегію. Технологія "бронювання в останню хвилину" HotelTonight буде інтегровано у додаток Airbnb. Також закріплюється співпраця з незалежними та бутик-готелями. Разом з цим оновлено функцію оренди житла. Мета - охоплення бронювань на ринках з високим попитом та конкуренція з онлайн-турагентствами.
Придбання HotelTonight у 2019 році заклало основу для пропозицій готелів у той самий день та з коротким попередженням всередині Airbnb. Після паузи під час пандемії компанія об'єднала цю функціональність в єдиний інтерфейс, де користувачі можуть порівнювати та бронювати житло та готелі разом.
Декілька основних деталей у контексті нової стратегії Airbnb:
- компанія планує залучати мандрівників, які подорожують по бізнес-справах, але "надають пріоритет передбачуваним зручностям";
- також Airbnb діє у напрямку залучення незалежних готелів, бутиків та сімейних готелів, які відповідають позиціонуванню «локального досвіду».
Для зручного порівняння та бронювання житла і готелей разом пропонується єдиний інтерфейс.
Компанія має на меті розширити вибір за ціновими категоріями та рівнями обслуговування. Новий канал дистрибуції для глобальної аудиторії сфокусується на тому, щоб "забезпечити заповнюваність без приєднання до великої мережі брендів".
Серед іншого, нова готельна стратегія Airbnb передбачає створення передумов, коли "користувачі не будуть переходити на інші сайти, у разі, якщо обране житло все ж таки недоступне". Втім має працювати взаємодія з готельною стратегію Airbnb і нарощуватися пошукові запити - у пропозиціях "готелів в останню хвилину" та "бутік-готелі".
Доповнення
Для онлайн-турагентств, таких як Booking.com та Expedia, розширений асортимент готелів Airbnb посилює конкуренцію за запити з високим рівнем наміру та бронювання в останню хвилину, пише Global Data.
Нагадаємо
Airbnb розглядає програму лояльності, яка винагороджуватиме клієнтів не лише балами, а й враженнями та послугами. Компанія оновила асортимент турів та туристичних послуг, додавши найм кухарів та масажистів.