Эксклюзив
15:21 • 10106 просмотра
Развод через "Дію": в Минцифры объяснили, как это будет происходить и на кого рассчитано
15:17 • 15615 просмотра
США ожидают завтра важного объявления о поставках оружия Украине - Уиттакер
15:00 • 13174 просмотра
Гражданство прекращено: Труханов получил паспорт рф в 2015 году - СБУ
13:31 • 24240 просмотра
Зеленский лишил гражданства Труханова: что известно о мэре Одессы
Эксклюзив
13:02 • 17606 просмотра
В Украине растет количество обращений по поводу домашнего насилия: Уполномоченная по гендерной политике назвала причину
Эксклюзив
12:47 • 25364 просмотра
Провал крупнейшей криптобиржи Binance: что стало причиной убытков в $19 миллиардов
12:39 • 14126 просмотра
Зеленский подписал указ о некоторых лицах с российским гражданством: о ком идет речь
Эксклюзив
14 октября, 11:53 • 23253 просмотра
Увеличение выплат военным: нардеп из оборонного комитета рассказал о главных препятствиях
14 октября, 11:36 • 11809 просмотра
"Мы были бы слабы": Рютте рассказал, почему НАТО не сбивает российские самолеты
14 октября, 11:14 • 10724 просмотра
Добропольское контрнаступление: освобождено уже 182,4 кв. км, есть продвижение еще на 1,6 км - СырскийVideo
публикации
Эксклюзивы
Airbnb интегрирует HotelTonight и расширяет гостиничную стратегию для конкуренции с турагентствами

Airbnb упрощает интерфейс, чтобы пользователи могли сравнивать и бронировать жилье и отели вместе. Компания интегрирует технологию «бронирования в последнюю минуту» HotelTonight и сотрудничает с независимыми отелями.

Airbnb интегрирует HotelTonight и расширяет гостиничную стратегию для конкуренции с турагентствами

Новая структура призвана помочь путешественникам с разным бюджетом и уровнем обслуживания. Передает УНН со ссылкой на Global Data.

Подробности

Airbnb расширяет свою гостиничную стратегию. Технология «бронирования в последнюю минуту» HotelTonight будет интегрирована в приложение Airbnb. Также закрепляется сотрудничество с независимыми и бутик-отелями. Вместе с этим обновлена функция аренды жилья. Цель – охват бронирований на рынках с высоким спросом и конкуренция с онлайн-турагентствами.

Приобретение HotelTonight в 2019 году заложило основу для предложений отелей в тот же день и с коротким предупреждением внутри Airbnb. После паузы во время пандемии компания объединила эту функциональность в единый интерфейс, где пользователи могут сравнивать и бронировать жилье и отели вместе.

- информирует Global Data.

Несколько основных деталей в контексте новой стратегии Airbnb:

  • компания планирует привлекать путешественников, путешествующих по бизнес-делам, но «отдающих приоритет предсказуемым удобствам»;
    • также Airbnb действует в направлении привлечения независимых отелей, бутиков и семейных отелей, которые соответствуют позиционированию «локального опыта».

      Для удобного сравнения и бронирования жилья и отелей вместе предлагается единый интерфейс.

      Компания стремится расширить выбор по ценовым категориям и уровням обслуживания. Новый канал дистрибуции для глобальной аудитории сфокусируется на том, чтобы «обеспечить заполняемость без присоединения к крупной сети брендов».

      Среди прочего, новая гостиничная стратегия Airbnb предусматривает создание предпосылок, когда «пользователи не будут переходить на другие сайты, в случае, если выбранное жилье все же недоступно». Впрочем, должно работать взаимодействие с гостиничной стратегией Airbnb и наращиваться поисковые запросы – в предложениях «отелей в последнюю минуту» и «бутик-отелей».

      Дополнение

      Для онлайн-турагентств, таких как Booking.com и Expedia, расширенный ассортимент отелей Airbnb усиливает конкуренцию за запросы с высоким уровнем намерения и бронирования в последнюю минуту, пишет Global Data.

      Напомним

      Airbnb рассматривает программу лояльности, которая будет вознаграждать клиентов не только баллами, но и впечатлениями и услугами. Компания обновила ассортимент туров и туристических услуг, добавив найм поваров и массажистов.

