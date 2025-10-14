Airbnb интегрирует HotelTonight и расширяет гостиничную стратегию для конкуренции с турагентствами

Новая структура призвана помочь путешественникам с разным бюджетом и уровнем обслуживания. Передает УНН со ссылкой на Global Data.

Airbnb расширяет свою гостиничную стратегию. Технология «бронирования в последнюю минуту» HotelTonight будет интегрирована в приложение Airbnb. Также закрепляется сотрудничество с независимыми и бутик-отелями. Вместе с этим обновлена функция аренды жилья. Цель – охват бронирований на рынках с высоким спросом и конкуренция с онлайн-турагентствами.

Приобретение HotelTonight в 2019 году заложило основу для предложений отелей в тот же день и с коротким предупреждением внутри Airbnb. После паузы во время пандемии компания объединила эту функциональность в единый интерфейс, где пользователи могут сравнивать и бронировать жилье и отели вместе.