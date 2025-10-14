Airbnb интегрирует HotelTonight и расширяет гостиничную стратегию для конкуренции с турагентствами
Киев • УНН
Airbnb упрощает интерфейс, чтобы пользователи могли сравнивать и бронировать жилье и отели вместе. Компания интегрирует технологию «бронирования в последнюю минуту» HotelTonight и сотрудничает с независимыми отелями.
Новая структура призвана помочь путешественникам с разным бюджетом и уровнем обслуживания. Передает УНН со ссылкой на Global Data.
Подробности
Airbnb расширяет свою гостиничную стратегию. Технология «бронирования в последнюю минуту» HotelTonight будет интегрирована в приложение Airbnb. Также закрепляется сотрудничество с независимыми и бутик-отелями. Вместе с этим обновлена функция аренды жилья. Цель – охват бронирований на рынках с высоким спросом и конкуренция с онлайн-турагентствами.
Приобретение HotelTonight в 2019 году заложило основу для предложений отелей в тот же день и с коротким предупреждением внутри Airbnb. После паузы во время пандемии компания объединила эту функциональность в единый интерфейс, где пользователи могут сравнивать и бронировать жилье и отели вместе.
Несколько основных деталей в контексте новой стратегии Airbnb:
- компания планирует привлекать путешественников, путешествующих по бизнес-делам, но «отдающих приоритет предсказуемым удобствам»;
- также Airbnb действует в направлении привлечения независимых отелей, бутиков и семейных отелей, которые соответствуют позиционированию «локального опыта».
Для удобного сравнения и бронирования жилья и отелей вместе предлагается единый интерфейс.
Компания стремится расширить выбор по ценовым категориям и уровням обслуживания. Новый канал дистрибуции для глобальной аудитории сфокусируется на том, чтобы «обеспечить заполняемость без присоединения к крупной сети брендов».
Среди прочего, новая гостиничная стратегия Airbnb предусматривает создание предпосылок, когда «пользователи не будут переходить на другие сайты, в случае, если выбранное жилье все же недоступно». Впрочем, должно работать взаимодействие с гостиничной стратегией Airbnb и наращиваться поисковые запросы – в предложениях «отелей в последнюю минуту» и «бутик-отелей».
Дополнение
Для онлайн-турагентств, таких как Booking.com и Expedia, расширенный ассортимент отелей Airbnb усиливает конкуренцию за запросы с высоким уровнем намерения и бронирования в последнюю минуту, пишет Global Data.
Напомним
Airbnb рассматривает программу лояльности, которая будет вознаграждать клиентов не только баллами, но и впечатлениями и услугами. Компания обновила ассортимент туров и туристических услуг, добавив найм поваров и массажистов.