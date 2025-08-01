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Airbnb розглядає можливість запуску програми лояльності

Київ • УНН

 • 156 перегляди

Airbnb розглядає програму лояльності, яка винагороджуватиме клієнтів не лише балами, а й враженнями та послугами. Компанія оновила асортимент турів та туристичних послуг, додавши найм кухарів та масажистів.

Airbnb розглядає можливість запуску програми лояльності

Програма лояльності "перебуває на розгляді" у Airbnb, а запуск бізнесу компанії, орієнтованого на враження та послуги, дозволить платформі спільного користування житлом "краще" винагороджувати клієнтів, заявив бізнес-директор Дейв Стівенсон, пише УНН з посиланням на Bloomberg.

Деталі

Хоча Airbnb не має планів на швидкий запуск, компанія має "безліч інструментів і елементів, які зроблять програму лояльності привабливою в майбутньому", заявив Стівенсон в інтерв'ю в офісі Bloomberg в Чикаго. Він приїхав до міста, щоб відзначити перше глобальне партнерство компанії у сфері живої музики з фестивалями Lollapalooza по всьому світу.

"Якщо ми створимо програму лояльності, ми хочемо, щоб вона була унікальною, - додав він. - Ми не хочемо просто нараховувати бали за долари. Вона повинна буде включати в себе враження, послуги та проживання, і як все це буде взаємопов'язане".

У травні Airbnb оновила свій асортимент турів та туристичних послуг, а також представила додаткові послуги, такі як найм особистого кухаря, професійного тренера чи масажиста.

Airbnb запустив нові послуги: тепер можна замовити масаж, вечерю від шефа та багато іншого15.05.25, 10:23 • 2920 переглядiв

Генеральний директор Браян Ческі заявив, що ці проекти можуть приносити 1 мільярд доларів і більший річний дохід у міру розширення діяльності компанії за межі сфери проживання. Запуск програми лояльності, що включає ці послуги, ознаменував би зміну курсу після того, як Ческі раніше заперечував ідею винагороди балами за долари.

Компанію часто запитують про це. Ще під час останньої телефонної конференції щодо фінансових результатів у травні Ческі заявив, що програми субсидованих балів - це "плата за відсутність великої кількості програм лояльності на платформі". За його словами, Airbnb уже демонструє високий рівень утримання користувачів, тому компанія розгляне альтернативні моделі, наприклад, програму, подібну до Amazon Prime, яка збільшує частоту відвідувань і "частку гаманця".

"Я думаю, що будь-яка програма, яка збільшує частку гаманця або спонукає людей не обов'язково повертатися на Airbnb, а користуватися ним частіше протягом більшої частини свого життя, не обов'язково щороку, а уявіть, щомісяця або кожного тижня, у тому числі у вашому власному місті, була б для нас дуже і дуже привабливою", - сказав він під час конференції.

Доповнення

У березні Airbnb запустив свою першу програму знижок, у межах якої користувачі можуть отримати бонуси Airbnb, бронюючи номери дочірньої компанії, HotelTonight.

Юлія Шрамко

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