Airbnb запустив нові послуги: тепер можна замовити масаж, вечерю від шефа та багато іншого

Airbnb більше не просто платформа для бронювання житла. Компанія представила оновлений додаток із функцією "Сервіси", яка відкриває доступ до нових можливостей. Відтепер користувачі можуть замовити вечерю від зіркових кухарів, масаж або професійну фотосесію. Про це повідомляє УНН із посиланням на Entrepreneur.

Як зазначає видання, компанія анонсувала перероблений додаток у вівторок. Як зазначив CEO та співзасновник компанії Браян Ческі під час презентації в Лос-Анджелесі, Airbnb прагне запропонувати те, що традиційно доступно лише в готелях — персоналізовані послуги.

Готелі мають сервіс, якого нам бракувало. Тепер ми це змінюємо - підкреслив генеральний директор і співзасновник Браян Ческі на презентації в Лос-Анджелесі.

Тож відтепер, у 260 містах користувачі можуть замовити не лише проживання, а й різноманітні додаткові послуги:

Airbnb запевняє, що всі постачальники послуг проходять ретельну перевірку, мають відповідні сертифікати й досвід роботи в середньому понад 10 років. Попри вражаючий рівень сервісу, компанія зазначає, що серед доступних опцій є і бюджетні — чимало з них коштують менш як $50.

Гендиректор Ческі також зазначив, що мета компанії - розширити можливості для людей не тільки ділитися житлом, а й монетизувати свій час, навички та захоплення.

Airbnb стало іменником і дієсловом, синонімом місця для проживання. Тепер ми хочемо, щоб це означало більше - спосіб поділитися тим, що ви вмієте та любите