Airbnb запустив нові послуги: тепер можна замовити масаж, вечерю від шефа та багато іншого
Київ • УНН
Airbnb розширює можливості: у новому додатку можна замовити послуги, як вечері від зіркових кухарів, масаж або професійну фотосесію. Послуги доступні у 260 містах.
Airbnb більше не просто платформа для бронювання житла. Компанія представила оновлений додаток із функцією "Сервіси", яка відкриває доступ до нових можливостей. Відтепер користувачі можуть замовити вечерю від зіркових кухарів, масаж або професійну фотосесію. Про це повідомляє УНН із посиланням на Entrepreneur.
Деталі
Як зазначає видання, компанія анонсувала перероблений додаток у вівторок. Як зазначив CEO та співзасновник компанії Браян Ческі під час презентації в Лос-Анджелесі, Airbnb прагне запропонувати те, що традиційно доступно лише в готелях — персоналізовані послуги.
Готелі мають сервіс, якого нам бракувало. Тепер ми це змінюємо - підкреслив генеральний директор і співзасновник Браян Ческі на презентації в Лос-Анджелесі.
Тож відтепер, у 260 містах користувачі можуть замовити не лише проживання, а й різноманітні додаткові послуги:
- Їжа: домашні страви та кейтеринг від професійних
кухарів, включно з володарями зірок Мішлен;
- Масажі та спа: шведський масаж, глибокий тканинний
масаж, рефлексологія, процедури для обличчя, мікродермабразія, скраби для тіла;
- Фотосесії: професійні зйомки від нагороджених
фотографів;
- Фітнес-послуги: персональні тренування з йоги,
силових вправ, HIIT;
- Послуги краси: зачіски, макіяж, манікюр.
Airbnb запевняє, що всі постачальники послуг проходять ретельну перевірку, мають відповідні сертифікати й досвід роботи в середньому понад 10 років. Попри вражаючий рівень сервісу, компанія зазначає, що серед доступних опцій є і бюджетні — чимало з них коштують менш як $50.
Гендиректор Ческі також зазначив, що мета компанії - розширити можливості для людей не тільки ділитися житлом, а й монетизувати свій час, навички та захоплення.
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Airbnb відображатиме загальну вартість проживання, враховуючи плату за прибирання та додаткові комісії - Bloomberg21.04.25, 17:27 • 4782 перегляди