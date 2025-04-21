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Airbnb відображатиме загальну вартість проживання, враховуючи плату за прибирання та додаткові комісії - Bloomberg

Київ • УНН

 • 608 перегляди

Airbnb відтепер показуватиме клієнтам загальну вартість житла за замовчуванням, включаючи плату за прибирання та обслуговування. Зміна запроваджується через нове правило Федеральної торгової комісії США, яке набуває чинності 12 травня.

Airbnb відображатиме загальну вартість проживання, враховуючи плату за прибирання та додаткові комісії - Bloomberg

12 травня в США набуде чинності правило Федеральної торгової комісії, спрямоване на боротьбу з так званими "зборами за сміття". У зв'язку із цим Airbnb вносить зміни у політику формування ціни й відтепер за замовчуванням показуватиме клієнтам загальну вартість проживання, включаючи плату за прибирання та обслуговування. Про це повідомляє УНН із посиланням на Bloomberg.

Деталі

Видання зазначає, що відтепер Airbnb Inc. за замовчуванням показуватиме клієнтам загальну вартість проживання, включаючи плату за прибирання та обслуговування, щоб відповідати правилам Федеральної торгової комісії США, які набудуть чинності наступного місяця.

Клієнти в США та понад 200 інших ринках, де раніше не було правил відображення ціни, тепер автоматично бачитимуть загальну вартість свого бронювання, включаючи всі комісії до сплати податків, під час перегляду списків у результатах пошуку

- йдеться в заяві компанії короткострокової оренди в понеділок.

Airbnb вносить ці зміни, оскільки правило Федеральної торгової комісії, спрямоване на усунення так званих "зборів за непотріб", набуде чинності в США 12 травня, йдеться у публікації.

Правило, ухвалене за адміністрації Байдена в грудні минулого року, вимагає від компаній, які продають квитки на події або короткострокове житло, "чітко та помітно" вказувати загальну ціну з обов’язковими зборами на будь-якому дисплеї та рекламі, пов’язаній з їхніми товарами та послугами.

Додатково

Клієнти Airbnb у деяких частинах Європи, Австралії, Канади та Кореї мають загальне відображення цін ще з 2019 року згідно з місцевими правилами, які встановлюють такі вимоги.

У 2023 році Airbnb представив додаткову кнопку перемикання для відображення загальної ціни без урахування податків для клієнтів у США та інших країнах, де не було таких правил. Можливість для потенційних орендарів бачити повну ціну була одним із зусиль, які, за словами головного виконавчого директора Брайана Ческі , були необхідні для виправлення Airbnb після онлайн -скарг від господарів і гостей.

Тоді цей перемикач було запущено, щоб спонукати господарів знизити плату за прибирання, щоб зробити оренду житла доступнішою, оскільки іноді непомірно високі комісії ставали основною причиною того, чому деякі клієнти віддають перевагу готелям, а не Airbnb.

За словами компанії в лютому 2024 року, орендодавці, які створили майже 300 тисяч оголошень, видалили або знизили плату за прибирання протягом місяців після запуску функції.

"Надмірний" туризм vs доступність житла: мешканці найпопулярніших міст закликають обмежити короткострокову оренду - FT11.04.25, 16:28 • 11343 перегляди

Альона Уткіна

Альона Уткіна

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