Airbnb будет показывать полную стоимость проживания, включая плату за уборку и дополнительные сборы - Bloomberg

12 мая в США вступит в силу правило Федеральной торговой комиссии, направленное на борьбу с так называемыми "сборами за мусор". В связи с этим Airbnb вносит изменения в политику формирования цены и отныне по умолчанию будет показывать клиентам общую стоимость проживания, включая плату за уборку и обслуживание. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Издание отмечает, что отныне Airbnb Inc. по умолчанию будет показывать клиентам общую стоимость проживания, включая плату за уборку и обслуживание, чтобы соответствовать правилам Федеральной торговой комиссии США, которые вступят в силу в следующем месяце.

Клиенты в США и на более чем 200 других рынках, где ранее не было правил отображения цены, теперь автоматически будут видеть общую стоимость своего бронирования, включая все комиссии до уплаты налогов, при просмотре списков в результатах поиска - говорится в заявлении компании краткосрочной аренды в понедельник.

Airbnb вносит эти изменения, поскольку правило Федеральной торговой комиссии, направленное на устранение так называемых "сборов за ненужное", вступит в силу в США 12 мая, говорится в публикации.

Правило, принятое при администрации Байдена в декабре прошлого года, требует от компаний, продающих билеты на события или краткосрочное жилье, "четко и заметно" указывать общую цену с обязательными сборами на любом дисплее и рекламе, связанной с их товарами и услугами.

Дополнительно

Клиенты Airbnb в некоторых частях Европы, Австралии, Канады и Кореи имеют общее отображение цен еще с 2019 года согласно местным правилам, устанавливающим такие требования.

В 2023 году Airbnb представил дополнительную кнопку-переключатель для отображения общей цены без учета налогов для клиентов в США и других странах, где не было таких правил. Возможность для потенциальных арендаторов видеть полную цену была одним из усилий, которые, по словам главного исполнительного директора Брайана Чески, были необходимы для исправления Airbnb после онлайн-жалоб от хозяев и гостей.

Тогда этот переключатель был запущен, чтобы побудить хозяев снизить плату за уборку, чтобы сделать аренду жилья более доступной, поскольку иногда несоразмерно высокие комиссии становились основной причиной того, почему некоторые клиенты предпочитают отели, а не Airbnb.

По словам компании в феврале 2024 года, арендодатели, создавшие почти 300 тысяч объявлений, удалили или снизили плату за уборку в течение месяцев после запуска функции.

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