Airbnb запустил новые услуги: теперь можно заказать массаж, ужин от шефа и многое другое

Airbnb больше не просто платформа для бронирования жилья. Компания представила обновленное приложение с функцией "Сервисы", которая открывает доступ к новым возможностям. Отныне пользователи могут заказать ужин от звездных поваров, массаж или профессиональную фотосессию. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Entrepreneur.

Как отмечает издание, компания анонсировала переработанное приложение во вторник. Как отметил CEO и соучредитель компании Брайан Чески во время презентации в Лос-Анджелесе, Airbnb стремится предложить то, что традиционно доступно только в отелях — персонализированные услуги.

В отелях есть сервис, которого нам не хватало. Теперь мы это меняем – подчеркнул генеральный директор и соучредитель Брайан Чески на презентации в Лос-Анджелесе.

Итак, отныне, в 260 городах пользователи могут заказать не только проживание, но и разнообразные дополнительные услуги:

Airbnb уверяет, что все поставщики услуг проходят тщательную проверку, имеют соответствующие сертификаты и опыт работы в среднем более 10 лет. Несмотря на впечатляющий уровень сервиса, компания отмечает, что среди доступных опций есть и бюджетные — многие из них стоят менее $50.

Гендиректор Чески также отметил, что цель компании - расширить возможности для людей не только делиться жильем, но и монетизировать свое время, навыки и увлечения.

Airbnb стало существительным и глаголом, синонимом места для проживания. Теперь мы хотим, чтобы это значило больше - способ поделиться тем, что вы умеете и любите