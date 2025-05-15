Airbnb запустил новые услуги: теперь можно заказать массаж, ужин от шефа и многое другое
Киев • УНН
Airbnb расширяет возможности: в новом приложении можно заказать услуги, как ужины от звездных поваров, массаж или профессиональную фотосессию. Услуги доступны в 260 городах.
Airbnb больше не просто платформа для бронирования жилья. Компания представила обновленное приложение с функцией "Сервисы", которая открывает доступ к новым возможностям. Отныне пользователи могут заказать ужин от звездных поваров, массаж или профессиональную фотосессию. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Entrepreneur.
Детали
Как отмечает издание, компания анонсировала переработанное приложение во вторник. Как отметил CEO и соучредитель компании Брайан Чески во время презентации в Лос-Анджелесе, Airbnb стремится предложить то, что традиционно доступно только в отелях — персонализированные услуги.
В отелях есть сервис, которого нам не хватало. Теперь мы это меняем – подчеркнул генеральный директор и соучредитель Брайан Чески на презентации в Лос-Анджелесе.
Итак, отныне, в 260 городах пользователи могут заказать не только проживание, но и разнообразные дополнительные услуги:
- Еда: домашние блюда и кейтеринг от профессиональных
поваров, включая обладателей звезд Мишлен;
- Массажи и спа: шведский массаж, глубокий тканевой
массаж, рефлексология, процедуры для лица, микродермабразия, скрабы для тела;
- Фотосессии: профессиональные съемки от награжденных
фотографов;
- Фитнес-услуги: персональные тренировки по йоге,
силовым упражнениям, HIIT;
- Услуги красоты: прически, макияж, маникюр.
Airbnb уверяет, что все поставщики услуг проходят тщательную проверку, имеют соответствующие сертификаты и опыт работы в среднем более 10 лет. Несмотря на впечатляющий уровень сервиса, компания отмечает, что среди доступных опций есть и бюджетные — многие из них стоят менее $50.
Гендиректор Чески также отметил, что цель компании - расширить возможности для людей не только делиться жильем, но и монетизировать свое время, навыки и увлечения.
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