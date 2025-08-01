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Airbnb рассматривает возможность запуска программы лояльности

Киев • УНН

 • 624 просмотра

Airbnb рассматривает программу лояльности, которая будет вознаграждать клиентов не только баллами, но и впечатлениями и услугами. Компания обновила ассортимент туров и туристических услуг, добавив наем поваров и массажистов.

Airbnb рассматривает возможность запуска программы лояльности

Программа лояльности "находится на рассмотрении" у Airbnb, а запуск бизнеса компании, ориентированного на впечатления и услуги, позволит платформе совместного пользования жильем "лучше" вознаграждать клиентов, заявил бизнес-директор Дэйв Стивенсон, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Хотя у Airbnb нет планов на быстрый запуск, у компании есть "множество инструментов и элементов, которые сделают программу лояльности привлекательной в будущем", заявил Стивенсон в интервью в офисе Bloomberg в Чикаго. Он приехал в город, чтобы отметить первое глобальное партнерство компании в сфере живой музыки с фестивалями Lollapalooza по всему миру.

"Если мы создадим программу лояльности, мы хотим, чтобы она была уникальной, - добавил он. - Мы не хотим просто начислять баллы за доллары. Она должна будет включать в себя впечатления, услуги и проживание, и как все это будет взаимосвязано".

В мае Airbnb обновила свой ассортимент туров и туристических услуг, а также представила дополнительные услуги, такие как наем личного повара, профессионального тренера или массажиста.

Airbnb запустил новые услуги: теперь можно заказать массаж, ужин от шефа и многое другое15.05.25, 10:23 • 2920 просмотров

Генеральный директор Брайан Чески заявил, что эти проекты могут приносить 1 миллиард долларов и больший годовой доход по мере расширения деятельности компании за пределы сферы проживания. Запуск программы лояльности, включающей эти услуги, ознаменовал бы изменение курса после того, как Чески ранее отрицал идею вознаграждения баллами за доллары.

Компанию часто спрашивают об этом. Еще во время последней телефонной конференции по финансовым результатам в мае Чески заявил, что программы субсидированных баллов - это "плата за отсутствие большого количества программ лояльности на платформе". По его словам, Airbnb уже демонстрирует высокий уровень удержания пользователей, поэтому компания рассмотрит альтернативные модели, например, программу, подобную Amazon Prime, которая увеличивает частоту посещений и "долю кошелька".

"Я думаю, что любая программа, которая увеличивает долю кошелька или побуждает людей не обязательно возвращаться на Airbnb, а пользоваться им чаще в течение большей части своей жизни, не обязательно каждый год, а представьте, ежемесячно или каждую неделю, в том числе в вашем собственном городе, была бы для нас очень и очень привлекательной", - сказал он во время конференции.

Дополнение

В марте Airbnb запустил свою первую программу скидок, в рамках которой пользователи могут получить бонусы Airbnb, бронируя номера дочерней компании, HotelTonight.

Юлия Шрамко

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