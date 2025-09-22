Бункерный бум в Германии: страх войны подталкивает людей к строительству частных убежищ - BILD

Из-за растущих опасений по поводу возможного конфликта с россией в Германии резко возросли запросы на строительство частных бункеров под собственными домами. Немцы переживают, что лидер рф владимир путин может начать войну с НАТО, именно поэтому в стране настоящий "бункерный бум". Об этом говорится в материале BILD, пишет УНН.

Подробности

С января количество запросов (на строительство бункеров – ред.) выросло на 50 процентов. Люди поняли, что Путин настроен серьезно - рассказал строитель Марио Пьеде BILD.

Компания Пьеде BSSD Defence (Bunker Schutzraum Systeme Deutschland) строит укрытия по всей Германии. Особенно активизировались запросы после атаки дронов путина на Польшу.

Эстония строит 40-километровый противотанковый ров на границе с россией

По его словам, в последнее время беспокойство возросло особенно среди компаний и арендодателей.

Компании звонят нам, потому что хотят бункеры для своих сотрудников на территории своих компаний. Особенно после текущих событий в Польше мы наблюдаем повышенный спрос на консультации - отметили в компании BSSD Defence.

Кроме того, Пьеде отметил, что десять процентов новых зданий сейчас возводятся с бункерами.

Чтобы обустроить частный бункер, можно переоборудовать подвал собственного дома. Пьеде советует: "Лучший вариант – это комната в углу дома". Она должна быть не более 30 квадратных метров и подходить для длительного пребывания, стены и потолок должны иметь толщину не менее 30 сантиметров. При необходимости можно добавить дополнительный слой кладки. Укрытие оснащается напорными дверями, системой фильтрации, напорными клапанами и аварийным выходом, а помещение должно быть газогерметичным.

Стоимость частного бункера, по информации от строителей Германии, колеблется от 30 000 до 50 000 евро.

В Германии готовят сеть бомбоубежищ из-за угрозы российских атак в будущем периоде