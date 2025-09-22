$41.250.00
"Стена дронов" для защиты ЕС: что предусматривает проект и какова роль Украины
Принцип "я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи" больше не работает - экономист
ГУР впервые в истории сожгло два российских самолета-амфибии Бе-12 в Крыму: показали видео
Рош ха-Шана 2025 в Умани: традиции празднования и меры безопасности
Генассамблея ООН стартует в Нью-Йорке: Украина требует решительного ответа на российскую агрессию - МИД
Осеннее равноденствие 22 сентября: его значение и прогноз для всех знаков Зодиака
Никаких утечек из "Дії": в Минцифре объяснили, что произошло
Зеленский заявил, что подписал три пакета санкций: на кого они направлены
Зеленский подтвердил, что встретится с Трампом на следующей неделе
Солнечное затмение 21 сентября: вопросы и ответы и прогноз для всех знаков Зодиака
Бункерный бум в Германии: страх войны подталкивает людей к строительству частных убежищ - BILD

Киев • УНН

 • 746 просмотра

В Германии резко возросли запросы на строительство частных бункеров из-за опасений войны с россией. Компании и арендодатели также активно заказывают убежища для своих сотрудников.

Бункерный бум в Германии: страх войны подталкивает людей к строительству частных убежищ - BILD

Из-за растущих опасений по поводу возможного конфликта с россией в Германии резко возросли запросы на строительство частных бункеров под собственными домами. Немцы переживают, что лидер рф владимир путин может начать войну с НАТО, именно поэтому в стране настоящий "бункерный бум". Об этом говорится в материале BILD, пишет УНН.

Подробности

С января количество запросов (на строительство бункеров – ред.) выросло на 50 процентов. Люди поняли, что Путин настроен серьезно

- рассказал строитель Марио Пьеде BILD.

Компания Пьеде BSSD Defence (Bunker Schutzraum Systeme Deutschland) строит укрытия по всей Германии. Особенно активизировались запросы после атаки дронов путина на Польшу. 

Эстония строит 40-километровый противотанковый ров на границе с россией16.09.25, 14:37 • 3429 просмотров

По его словам, в последнее время беспокойство возросло особенно среди компаний и арендодателей. 

Компании звонят нам, потому что хотят бункеры для своих сотрудников на территории своих компаний. Особенно после текущих событий в Польше мы наблюдаем повышенный спрос на консультации

- отметили в компании BSSD Defence.

Кроме того, Пьеде отметил, что десять процентов новых зданий сейчас возводятся с бункерами.

Чтобы обустроить частный бункер, можно переоборудовать подвал собственного дома. Пьеде советует: "Лучший вариант – это комната в углу дома". Она должна быть не более 30 квадратных метров и подходить для длительного пребывания, стены и потолок должны иметь толщину не менее 30 сантиметров. При необходимости можно добавить дополнительный слой кладки. Укрытие оснащается напорными дверями, системой фильтрации, напорными клапанами и аварийным выходом, а помещение должно быть газогерметичным.

Стоимость частного бункера, по информации от строителей Германии, колеблется от 30 000 до 50 000 евро.

В Германии готовят сеть бомбоубежищ из-за угрозы российских атак в будущем периоде08.06.25, 14:12 • 4297 просмотров

Степан Гафтко

