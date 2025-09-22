Бункерный бум в Германии: страх войны подталкивает людей к строительству частных убежищ - BILD
Киев • УНН
В Германии резко возросли запросы на строительство частных бункеров из-за опасений войны с россией. Компании и арендодатели также активно заказывают убежища для своих сотрудников.
Из-за растущих опасений по поводу возможного конфликта с россией в Германии резко возросли запросы на строительство частных бункеров под собственными домами. Немцы переживают, что лидер рф владимир путин может начать войну с НАТО, именно поэтому в стране настоящий "бункерный бум". Об этом говорится в материале BILD, пишет УНН.
Подробности
С января количество запросов (на строительство бункеров – ред.) выросло на 50 процентов. Люди поняли, что Путин настроен серьезно
Компания Пьеде BSSD Defence (Bunker Schutzraum Systeme Deutschland) строит укрытия по всей Германии. Особенно активизировались запросы после атаки дронов путина на Польшу.
Эстония строит 40-километровый противотанковый ров на границе с россией16.09.25, 14:37 • 3429 просмотров
По его словам, в последнее время беспокойство возросло особенно среди компаний и арендодателей.
Компании звонят нам, потому что хотят бункеры для своих сотрудников на территории своих компаний. Особенно после текущих событий в Польше мы наблюдаем повышенный спрос на консультации
Кроме того, Пьеде отметил, что десять процентов новых зданий сейчас возводятся с бункерами.
Чтобы обустроить частный бункер, можно переоборудовать подвал собственного дома. Пьеде советует: "Лучший вариант – это комната в углу дома". Она должна быть не более 30 квадратных метров и подходить для длительного пребывания, стены и потолок должны иметь толщину не менее 30 сантиметров. При необходимости можно добавить дополнительный слой кладки. Укрытие оснащается напорными дверями, системой фильтрации, напорными клапанами и аварийным выходом, а помещение должно быть газогерметичным.
Стоимость частного бункера, по информации от строителей Германии, колеблется от 30 000 до 50 000 евро.
В Германии готовят сеть бомбоубежищ из-за угрозы российских атак в будущем периоде08.06.25, 14:12 • 4297 просмотров