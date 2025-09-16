$41.230.05
В ЕС приняли рекомендацию по выходу украинцев из временной защиты: что предусматривает
Экономист о Госбюджете-2026: вопрос не как поделить, а как собрать средства, которые "нарисовали"
В Кривом Роге в канализации нашли тело младенца
Инвестиции в драгоценные камни: опыт Украины сквозь призму мировых трендов
Лига чемпионов возвращается: расписание матчей первого тура
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ в рф
Цифровой детокс: как уменьшить время, проведенное за гаджетами
Трамп, вероятно, встретится с Зеленским на следующей неделе в Нью-Йорке - Рубио
Сырский уволил двух командиров корпусов из-за потерь личного состава и территорий - Генштаб
Правительство одобрило проект Бюджета-2026 с дефицитом 18,4% ВВП
Экономист о Госбюджете-2026: вопрос не как поделить, а как собрать средства, которые "нарисовали"
Инвестиции в драгоценные камни: опыт Украины сквозь призму мировых трендов
09:19 • 16424 просмотра
Лига чемпионов возвращается: расписание матчей первого тура
Цифровой детокс: как уменьшить время, проведенное за гаджетами
Все, что нужно знать о новациях, доходах и расходах Бюджета-2026: Пидласа сделала анализ проекта документа
Эстония строит 40-километровый противотанковый ров на границе с россией

Киев • УНН

Эстония начала строительство 40-километрового противотанкового рва на юго-восточной границе с россией, что является частью Балтийской оборонной зоны. К концу 2027 года планируется также построить около 600 бункеров для задержки вражеских сил.

Эстония строит 40-километровый противотанковый ров на границе с россией

В течение следующих двух лет на юго-восточной границе Эстонии будет вырыто почти 40 километров противотанковых рвов, что станет частью расширенных пограничных укреплений Балтийской оборонной зоны. Об этом сообщил ERR, пишет УНН.

Поскольку на северо-востоке Эстонии уже есть естественное препятствие в виде реки Нарвы, а на востоке - озеро Пейпси, то на юго-востоке, чтобы остановить противника, запланировано построить 40 километров противотанкового рва, то есть на всех участках границы, где это необходимо. В болотистой местности в этом нет необходимости, ведь транспорт там и так не пройдет. К концу 2027 года должно быть готово более 40 километров противотанковых рвов, а также около 600 бункеров, часть из которых уже будет вкопана в землю, а другие будут храниться как можно ближе к предполагаемым местам установки

- сообщил подполковник Айнар Афанасьев из Генерального штаба Сил обороны Эстонии.

Он пояснил, что там, где есть болотистые участки, в этом нет необходимости, поскольку там тоже не пройдет техника.

Отмечается, что к концу 2027 года должно быть построено более 40 километров противотанкового рва, а также около 600 бункеров.

Планируется, что оборонная зона на восточной границе Эстонии будет около 100 километров в длину и около 40 километров в глубину от сухопутной границы.

В отделе закупок Центра оборонных инвестиций рассказали, что в этом году планируется построить два опорных пункта – на северо-востоке и на юго-востоке Эстонии, они будут состоять из 14 бункеров, а также складских помещений.

Эстония подтвердила помощь Украине на 2026 год: более 100 миллионов евро

Проект Балтийской линии обороны на юго-востоке Эстонии официально начался со строительства противотанковых рвов в рамках более масштабных мер по укреплению границы. Изначально основное внимание уделялось небольшому участку, где строились противотанковые рвы протяженностью до четырех километров, а также планировалось создать 28 бункеров и 10 складов к 2025 году.

Строительство в основном сосредоточено на участках, где граница проходит по густым лесным массивам, причем противотанковые рвы также служат элементом охраны границы. Главная цель – задержать вражеские силы и выиграть время для реагирования в случае вторжения. Уроки, извлеченные из войны россии против Украины, легли в основу проекта.

Следующая после Латвии: Эстония частично закрывает свое воздушное пространство

Ольга Розгон

Государственная граница Украины
Эстония
Украина