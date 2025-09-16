Эстония строит 40-километровый противотанковый ров на границе с россией
Эстония начала строительство 40-километрового противотанкового рва на юго-восточной границе с россией, что является частью Балтийской оборонной зоны. К концу 2027 года планируется также построить около 600 бункеров для задержки вражеских сил.
В течение следующих двух лет на юго-восточной границе Эстонии будет вырыто почти 40 километров противотанковых рвов, что станет частью расширенных пограничных укреплений Балтийской оборонной зоны. Об этом сообщил ERR, пишет УНН.
Поскольку на северо-востоке Эстонии уже есть естественное препятствие в виде реки Нарвы, а на востоке - озеро Пейпси, то на юго-востоке, чтобы остановить противника, запланировано построить 40 километров противотанкового рва, то есть на всех участках границы, где это необходимо. В болотистой местности в этом нет необходимости, ведь транспорт там и так не пройдет. К концу 2027 года должно быть готово более 40 километров противотанковых рвов, а также около 600 бункеров, часть из которых уже будет вкопана в землю, а другие будут храниться как можно ближе к предполагаемым местам установки
Он пояснил, что там, где есть болотистые участки, в этом нет необходимости, поскольку там тоже не пройдет техника.
Отмечается, что к концу 2027 года должно быть построено более 40 километров противотанкового рва, а также около 600 бункеров.
Планируется, что оборонная зона на восточной границе Эстонии будет около 100 километров в длину и около 40 километров в глубину от сухопутной границы.
В отделе закупок Центра оборонных инвестиций рассказали, что в этом году планируется построить два опорных пункта – на северо-востоке и на юго-востоке Эстонии, они будут состоять из 14 бункеров, а также складских помещений.
Проект Балтийской линии обороны на юго-востоке Эстонии официально начался со строительства противотанковых рвов в рамках более масштабных мер по укреплению границы. Изначально основное внимание уделялось небольшому участку, где строились противотанковые рвы протяженностью до четырех километров, а также планировалось создать 28 бункеров и 10 складов к 2025 году.
Строительство в основном сосредоточено на участках, где граница проходит по густым лесным массивам, причем противотанковые рвы также служат элементом охраны границы. Главная цель – задержать вражеские силы и выиграть время для реагирования в случае вторжения. Уроки, извлеченные из войны россии против Украины, легли в основу проекта.
