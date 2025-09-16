Эстония строит 40-километровый противотанковый ров на границе с россией

В течение следующих двух лет на юго-восточной границе Эстонии будет вырыто почти 40 километров противотанковых рвов, что станет частью расширенных пограничных укреплений Балтийской оборонной зоны. Об этом сообщил ERR, пишет УНН.

Поскольку на северо-востоке Эстонии уже есть естественное препятствие в виде реки Нарвы, а на востоке - озеро Пейпси, то на юго-востоке, чтобы остановить противника, запланировано построить 40 километров противотанкового рва, то есть на всех участках границы, где это необходимо. В болотистой местности в этом нет необходимости, ведь транспорт там и так не пройдет. К концу 2027 года должно быть готово более 40 километров противотанковых рвов, а также около 600 бункеров, часть из которых уже будет вкопана в землю, а другие будут храниться как можно ближе к предполагаемым местам установки